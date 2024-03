È morta Iris Apfel, icona della moda newyorkese: aveva 102 anni

È morta Iris Apfel, eccentrica icona della moda newyorkese

È morta all’età di 102 anni Iris Apfel, eccentrica icona della moda newyorkese. Designer d’interni e imprenditrice, la donna sino a poco tempo fa partecipava ancora ai principali eventi della moda e sfilava ancora sulla sua sedia a rotelle.

Nata nel 1921 da una famiglia ebrea di New York, Iris Apfel ha lavorato come designer d’interni. Nel corso della sua brillante carriera ha partecipato ai lavori di ristrutturazione della Casa Bianca per nove presidenti, da Truman a Clinton.

Ha collezionato gli abiti dei più grandi stilisti del 20esimo secolo, che occupavano due piani del suo lussuoso appartamento di Park Avenue e ai quali, nel 2005, il Met di New York ha dedicato anche una retrospettiva.

Nonostante l’età, Iris Apfel gestiva personalmente i suoi profili social con il suo profilo Instagram che vantava ben 3 milioni di follower.