Il gioco più amato al mondo: poker online o offline

L’utilizzo del web ha rivoluzionato ogni ambito della nostra vita e la rivoluzione ha interessato anche giochi antichissimi e famosi come il poker. Quali vantaggi dal gioco online?

Il gioco più amato del mondo è virale:

Il poker è conosciuto come uno dei giochi di carte ( se non il gioco di carte) più amato al mondo, sia nella versione online che in quella fisica. Tuttavia esistono, evidentemente, alcune differenze tra le due modalità di gioco, che vale la pena considerare. Per prima cosa, giocare a poker online offre molti vantaggi rispetto al giocare in un casinò fisico o ad un tavolo con amici. La prima cosa che viene subito in mente considerare è, senza dubbio, la comodità. Nel poker online la comodità sembra essere diventata davvero un punto di forza perché, grazie alla possibilità di giocare in rete, permette di collegarsi e giocare da qualsiasi luogo ed in qualsiasi momento.

Online sì o online no?

Un vantaggio che il poker deve sicuramente alla tecnologia ed al suo sviluppo ma anche all’impegno di professionisti che ogni giorno si impegnano per rendere più agevoli e fruttuose le esperienze di gioco degli utenti. La comodità, comunque, non è declinabile solo in termini di spazi ma anche di tempi. Grazie al conto alla rovescia, infatti, è possibile sedere ad un tavolo e giocare molte mani in pochi minuti senza per forza dovere attendere i tempi, spesso abbastanza lunghi, dei vari giocatori. Questo è un duplice vantaggio perché permette a tutti i componenti del tavolo, di giocare alle stesse condizioni e soprattutto di poter impiegare anche brevissime pause, dedicandosi al proprio gioco preferito. Un altro vantaggio che offre il poker online è la possibilità di accedere ad una vastissima gamma di giochi che permette di imparare nuovi varianti e di poter curiosare tra tutte quelle esistenti. Visti i numeri degli utenti che quotidianamente si collegano a piattaforme online per giocare, non dovrai preoccuparti di trovare degli amici disponibili a sfidarti ed oltre agli altri giocatori collegati, potrai scegliere di giocare direttamente contro il computer.

Il poker, anche quello giocato fisicamente, resta una vera e propria passione per moltissime persone e quindi continua a mantenere il suo fascino comunque lo si pratichi ma giocare online, specialmente negli ultimi anni, si sta rivelando essere una vera e propria opportunità. Rispetto alla possibilità di giocare a poker fisico, giocare online ha qualche svantaggio come ad esempio non poter studiare il linguaggio del corpo degli avversari. Con un po’ di pratica online però, a questo si può sopperire imparando a gestire le mosse dell’avversario.

Ritrova la tua motivazione con il poker online:

Tra i diversi vantaggi che giocare a poker online offre, uno importantissimo è senza dubbio la possibilità di imparare a giocare e mantenere alta la motivazione. I tornei di poker online sono infatti aperti a tutti a prescindere dall’età, dal sesso, dalla provenienza e anche dal livello di gioco acquisito. Tuttavia per avere una buona motivazione, è bene affidarsi a delle guide dettagliate o magari a tornei gratuiti, per permettere ai partecipanti di praticare senza rischiare denaro reale. Questo è un buon modo anche per perfezionare le tue tecniche di gioco o per misurarle, dopo averle apprese, contro avversari provenienti da tutto il mondo. Sfidare altre persone è un buon modo per sviluppare una profonda conoscenza del gioco ma affidarti a guide dettagliate per fare pratica è una possibilità che offrono solo i migliori operatori. Per iniziare a giocare infatti dovrai avere delle conoscenze di base, ad esempio quali sono i punti come il full o il trise affidarti alla migliore piattaforma può essere un’ottima risorsa. Imparare a giocare infatti vuol dire in primis apprendere e sperimentare e il sito leader in Italia permetti di fare appunto questo. Oltre alle guide dettagliate di ogni gioco, questo provider mette a disposizioni dei suoi utenti tornei e partite internazionali per ogni tipo di variante del gioco originale. In questo modo, fare pratica sarà molto semplice anche quando si vorrà semplicemente mettere alla prova la propria conoscenza della scala poker.

Molti vantaggi:

Tra gli altri, il poker online, consente di sedere (anche se virtualmente) a tavoli, anche internazionali, in cui è possibile sfidare dei veri e propri guru del gioco. Questa contaminazione con utenti con un livello di gioco avanzato, può essere utile per modellare il tuo stile, anche prendendo spunto dallo stile dei BIG. Sedere a questi tavoli all’inizio, se si è principianti, potrà intimorire ma il bello del poker online è che permette di sperimentare continuamente e di ampliare la propria conoscenza e confidenza col gioco. Questo anche grazie alle risorse che le piattaforme mettono a disposizione. Online infatti si può giocare al poker classico, alle varianti classiche tipo Texas hold’em ma anche quelle più innovative come il poker a 5 carte o il poker con il jackpot progressivo. Varianti che, se si gioca fisicamente, è difficile riuscire a sperimentare, anche solo per mere questioni organizzative del tavolo. Un altro vantaggio importante riguarda proprio la tasca. Giocare online permette di imparare, di sperimentare e di acquisire nuove strategie senza rischiare denaro reale. Al poker online si può associare la convenienza sotto diversi aspetti. Le migliori piattaforme offrono bonus di benvenuto e promozioni per i nuovi giocatori come il raddoppio sul primo deposito o il rimborso sulle perdite. Questo è un buon modo per attirare nuovi utenti ed insieme alla possibilità di scegliere le limitazioni del buy-in( e quindi scegliere di giocare a scommesse più alte o più basse) può essere utile per regolare i limiti di spesa. Per alcuni è proprio vero il detto: giocare non costa nulla, tutto dipende infatti da come si intende spendere il proprio denaro. Grazie a questa possibilità di scelta giocare online è un modo accessibile a tutti sia in base al livello di gioco sia in base al potenziale economico che è possibile investire. Tra tutti i vantaggi elencati fino ad ora un altro che non va assolutamente trascurato riguarda la sicurezza. I migliori casinò online, infatti, utilizzano tecnologie di crittografia avanzate per tenere al sicuro e proteggere i dati degli utenti e garantire la massima trasparenza di gioco. Inoltre i giochi, nei casinò AAMS sono regolamentati e controllati da enti governativi di terze parti. Questo rassicura i giocatori ed aumenta la credibilità della piattaforma, tutte note positive che permettono di fidelizzare i clienti e di rendere il gioco più accattivante sotto tantissimi punti di vista.

Come per tutte le cose il poker che sia online o che sia giocato fisicamente, ha i suoi pro ed i suoi contro, che riescono comunque a renderlo ancora il gioco di carte più amato al mondo. Pur avendo visto quanti e quali vantaggi ha il poker online su quello giocato fisicamente, il gioco in sé resta pieno di fascino a prescindere da come lo si giochi. Questo lo dice soprattutto il fatto che il poker ha una storia molto importante e che ancora oggi riesca ad appassionare chiunque a qualsiasi età. Certo è giocare online è una opzione molto valida perché lo si può fare stando comodamente seduti a casa, sfidando avversari provenienti da tutto il mondo e sfruttando al massimo le guide e le risorse online per affinare le abilità di gioco. Online potrai gestire anche il tuo budget determinando a priori quale sarà la tua spesa e gestendola in itinere senza l’ansia di dover necessariamente abbandonare del tutto il gioco. Cimentarsi nel confronto con utenti di ogni dove permette non solo di apprendere il gioco dell’altro ma anche di stringere relazioni ed amicizie che possono diventare reali. Infine e non per importanza, la possibilità di diventare un campione. Se sogni di sedere ai tavoli con i Big del mondo, il poker online offre sicuramente maggiori possibilità di farlo rendendo il tuo sogno via via un po’ più reale. Cos’altro aspettare allora? Se si è neofiti iniziare a praticarlo online può essere il primo passo per diventare una gloria del poker. Se, invece, si ha già una discreta esperienza, partecipare a tornei internazionali può servire ad ampliare le tecniche e a perfezionare le abitudini in modo da diventare imbattibili.