Il nuovo bracciale di Balenciaga ha la forma di uno scotch e costa 3mila euro

Dopo la sfilata Autunno/Inverno 2024-25 di Balenciaga, non sono mancati gli indumenti e gli accessori creati da Demna, Direttore Creativo del brand, che hanno fatto discutere i social. Su TikTok, però, sono in molti ad aver notato un altro accessorio davvero unico, il tape bracelet, che ha scatenato polemiche anche soprattutto per via del suo costo.

Nello show parigino Demna ha fatto sfilare una collezione carica di materiali diversi e texture ricercate. Nella collezione Autunno/Inverno 2024-25 di Balenciaga non sono mancati i look creati anche con pezzi di scotch, come il blazer oversize blu, la cui silhouette si è assottigliata anche grazie all’utilizzo del nastro adesivo. È arrivato poi il momento del tape bracelet (il bracciale nastro adesivo): sì, proprio quello scotch che utilizziamo in casa o in ufficio per chiudere gli scatoloni. Una modella ha calcato la passerella con questo accessorio al polso, indossato insieme a un abito azzurro midi con spacco laterale interamente scotchato sul busto. Sui social l’accessorio ha scatenato un dibattito feroce. Ma questa non è la prima volta che Demna fa diventare il nastro adesivo un materiale da collezione.

Ma i più critici hanno preso di mira proprio il braccialetto che sembra proprio un normale rotolo di nastro adesivo trasparente: il marchio Balenciaga però ne faceva salire il valore fino a 3mila euro. “I ricchi vogliono così tanto sentirsi poveri” si legge online tra i commenti.