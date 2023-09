I pionieri del poker: chi sono i visionari che hanno plasmato il gioco

Passione, intraprendenza e abilità hanno definito alcune delle leggende che hanno rivoluzionato il mondo del poker, come Benny Binion, Chris Moneymaker e Phil Ivey. L’innovazione tecnologica ha invece contribuito a ridefinire il gioco, spingendo verso il mobile, il gaming live e l’IA, e a trasformarlo in una disciplina strategica e coinvolgente.

Passione, disciplina, dedizione e amore per il poker hanno plasmato la storia personale e professionale di alcune tra le più celebri leggende del gioco delle cinque carte. Nelle innumerevoli varianti che oggi conosciamo e pratichiamo – in primis il Texas Hold’em, ma non dimentichiamo l’Omaha, il 7 Card Stud, il 5 Card Draw, ecc. – il poker deve la sua straordinaria popolarità ad alcune stelle che hanno brillato più di altre nel firmamento dei tavoli verdi, e che hanno contribuito con i loro successi alla crescita del settore.

Dedichiamoci quindi alla biografia dei principali pionieri del poker live e online, che ormai da tempo fanno parlare di sé, divenuti veri e propri protagonisti di quello che sembra essere il gioco di carte più diffuso e apprezzato al mondo. Parleremo della controversa figura di Benny Binion, dell’impresa compiuta dall’ex contabile Chris Moneymaker e di Phil Ivey, a detta di molti il più grande giocatore di poker di tutti i tempi.

Benny Binion: il creatore delle WSOP

Nato a Grayson County (Texas) nel 1904 e morto nel 1989 a Las Vegas (Nevada), Lester “Benny” Binion è passato alla storia come l’inventore delle WSOP (World Series of Poker). La sua influenza è stata così importante da guadagnarli addirittura un posto nella Poker Hall of Fame, al fianco delle icone intramontabili del poker.

Giunto a Las Vegas nel 1946, nel 1951 aprì il Binion’s Horseshoe Casino. La sala da gioco divenne proprio la sede delle WSOP per ben 35 anni, a partire dalla prima edizione, quella del 1970.

Giocatore d’azzardo e imprenditore “cowboy” senza scrupoli, Binion è stato il creatore dei casinò moderni, offrendo servizi di alto livello con cibo, bevande, piscine e limousine oltre ai giochi, dai più classici a quelli più entusiasmanti.

Ma se da un lato Binion era molto apprezzato negli ambienti del gambling, la sua figura apparve anche piuttosto controversa a causa di diverse attività illecite che lo videro coinvolto (dovette affrontare accuse anche gravi di omicidio ed evasione fiscale). Non tutte le sue imprese meritano quindi di essere celebrate e ricordate.

Tuttavia è innegabile che, nell’ambito contemporaneo del gambling, l’imprenditore “pistolero” Lester Binion è stato a tutti gli effetti un grandissimo innovatore e una delle figure di maggior spicco che la storia del poker abbia mai avuto. Al punto tale che la sua esistenza si potrebbe tranquillamente riassumere con le parole che l’amico e superstar del poker Amarillo Slim gli dedicò come epitaffio: “È stato il più cattivo bravo ragazzo o il più buono cattivo ragazzo che io abbia mai conosciuto”.

Chris Moneymaker: il campione venuto dal nulla

Chris Moneymaker (nessun nome fu mai così profetico) è forse il giocatore più rappresentativo della storia moderna del poker. Il suo incredibile successo nelle WSOP contribuì di fatto al boom del poker, che presto conobbe ampissima diffusione grazie alle modalità cash e torneo per pc e smartphone offerte dalle migliori piattaforme di gioco. Proprio come Moneymaker fece all’inizio della sua carriera, in Italia è tutt’ora possibile partecipare a delle poker rooms virtuali nelle quali i giocatori possono apprendere e sviluppare le proprie abilità. Tra i siti di gioco registrati all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) è presente un operatore che ha sviluppato le proprie proposte di pari passo all’avvento di internet, andandosi a stabilire come tra i migliori del mercato. Le sue proposte di gioco, tra grandi classici come il Texas Hold’em e Stud, vengono spesso affiancate da varianti più innovative ed avvincenti, come il Blast e lo Snap. Per quei giocatori che preferiscono provare sensazioni nuove ed avvicenti, il miglior modo è quello di affidarsi quindi all’operatore che ha da sempre portato alto il nome del poker online.

Ma andiamo per ordine. Classe 1975 e nato ad Atlanta, Chris incarna la figura dell’uomo qualunque che ce l’ha fatta. Di professione contabile e appassionato di poker, per lui la svolta arriva nel 2003, quando si guadagnò un posto alle World Series of Poker partecipando a un torneo satellite con un buy in da neanche 40 dollari. Il tranquillo ragazzo di Atlanta che ama giocare sui siti di poker online si aggiudicava quindi un ticket per partecipare al Main Event WOSP.

Fu in quest’occasione che, contro ogni più roseo pronostico, riuscì nell’impresa di sconfiggere un field di ben 839 giocatori (tra cui alcuni dei migliori player del settore) portandosi a casa un montepremi stellare da 2,5 milioni di dollari. Fu esattamente in quell’occasione e sull’onda della popolarità di un avvenimento più unico che raro che venne coniato il termine “effetto Moneymaker”. La vittoria di Chris assunse infatti un ruolo di primo piano nel passaggio del poker da gioco di nicchia a fenomeno mainstream.

Il trionfo di un giocatore sconosciuto dimostrò che anche un dilettante era in grado di avere la meglio sui professionisti navigati, e indusse altri a cercare di emularne l’impresa.

Con la crescente diffusione delle piattaforme di poker online il gioco divenne presto più accessibile, iniziando a catturare la curiosità e l’attenzione di tantissimi appassionati in tutto il mondo, e generando un effetto a cascata sulla popolarità del poker a livello globale.

Il successo di Moneymaker andava così oltre la sfera personale, facendone uno dei principali pionieri del poker moderno.

Phil Ivey: il fenomeno del poker

Nato il 1° febbraio 1977 a Riverside (California), Phil Ivey è considerato da molti il poker player più forte di sempre. Sebbene non sia il giocatore che ha vinto maggiormente nella storia, è stato tuttavia capace di sbancare i tavoli di high stake più complessi, di vincere nientemeno che 10 braccialetti WSOP e un titolo del World Poker Tour (WPT), entrando con pieno diritto a fare parte della prestigiosa Poker Hall of Fame.

Gli impressionanti successi nei tornei high roller gli hanno valso il soprannome di “Tiger Woods del poker”, portandolo a lasciare un segno decisamente indelebile nella storia del gioco. I suoi trionfi hanno contribuito a trasformare la figura del poker nell’immaginario collettivo, elevandolo da semplice gioco d’azzardo a disciplina che richiede impegno mentale e abnegazione.

Il poker moderno si è evoluto dimostrando di essere un gioco di logica e strategia, in cui per vincere non conta tanto la fortuna, quanto piuttosto la preparazione, la capacità di analizzare le probabilità di successo, la corretta interpretazione del comportamento degli avversari e la capacità di adattarsi rapidamente alle dinamiche del tavolo e alle circostanze di gioco, che non sono mai le stesse ma che cambiano in continuazione.

La maestria e l’abilità di Ivey, in grado di padroneggiare numerose situazioni e varianti di gioco, ne fanno a pieno titolo un pioniere del poker, che contribuisce ancora oggi ad accrescere il fascino di questa disciplina.

Futuro del poker

Grazie anche al contributo di icone leggendarie, il poker si è trasformato da gioco di carte rilegato per lo più al mondo dell’azzardo a fenomeno pop in cui a vincere sono i migliori strateghi. E c’è dell’altro. Da semplice gioco da tavolo, oggi il poker è diventato una forma di divertimento che potremmo definire high-tech, in cui l’online sta prendendo sempre più il sopravvento rispetto al gioco dal vivo.

L‘innovazione tecnologica sta rivestendo un ruolo cruciale nell’industria del poker, con prospettive che appaiono decisamente promettenti per il futuro. L’incredibile diffusione di smartphone e tablet hanno spinto gli sviluppatori a concentrarsi maggiormente sul mobile, creando nuove versioni di software e giochi progettati appositamente per le app. Questo permette di coinvolgere un pubblico più numeroso, più giovane e di ampliare la base già numerosa di giocatori appassionati.

Grazie al gaming live gli amanti del poker possono immergersi in atmosfere che richiamano fedelmente quelle delle sale da gioco terrestri, interagendo in tempo reale con avversari e dealer in carne ed ossa, il tutto restando comodamente seduti sul divano di casa.

Importanti sviluppi potrebbero inoltre arrivare dalla realtà virtuale, dalla realtà aumentata e dall’intelligenza artificiale, che sembrano destinate a rendere l’esperienza di gioco ancora più realistica, coinvolgente e personalizzabile in base alle esigenze dei player.

Conclusioni

In sintesi, la storia del poker è stata plasmata da leggende intramontabili come Binion, Moneymaker e Ivey. L’innovazione tecnologica sta ora intervenendo a rendere il gioco più accessibile e coinvolgente, mentre l’intelligenza artificiale, la realtà virtuale e la realtà aumentata promettono nuove sfide unendo tradizione e modernità.