La rivelazione di una hostess: “Ecco come viaggiare gratis in prima classe in aereo. Funziona al 99,99%”

La rivelazione di una hostess: “Come viaggiare gratis in prima classe”

È diventato virale sui social un video realizzato da una hostess statunitense di 29 anni che spiega come viaggiare in prima classe pur avendo un biglietto in economy senza pagare il sovraprezzo.

“Prima regola: chi è seduto nelle ultime file ha maggiori probabilità di essere spostato in prima classe” spiega la donna in un video pubblicato sul suo profilo TikTok.

La hostess spiega il motivo: “Per questioni di peso ed equilibro dell’aereo, spesso capita che ci siano troppi posti vuoti in prima classe, in testa all’aereo, e che sia invece tutto pieno in economy, in coda all’aereo. Quindi l’equipaggio inizia a chiedere ai passeggeri se si vogliono spostare in prima classe. Gli assistenti di volto scelgono le persone nell’ultima fila perché poi potranno sedersi lì dopo aver svolto il loro servizio”.

Non solo: a detta dell’assistente di volo c’è anche un altro modo di ottenere un upgrade gratuito, ovvero quando si verifica una situazione di overbooking.

Secondo la 29enne bisogna avere la prontezza di offrirsi volontari quando il personale di terra chiede se vi siano persone disponibili a cambiare volo in cambio di sconti.

“Basta presentarsi lì, richiedere il rimborso in contanti e la cortesia di riprenotare il volo in prima classe per compensare il tempo perso. Funziona al 99,99%”.

C’è da dire che i consigli elargiti della hostess si riferiscono ai voli effettuati negli Usa: non è detto che in Italia, ad esempio, le cose funzionino nella stessa maniera.