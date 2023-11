Horeca: come valorizzare al meglio gli spazi open air

Lo spazio open air è un must della ristorazione contemporanea: un luogo dalle tante opportunità, oggi indispensabile per tutte quelle attività che vogliono contraddistinguersi per la loro offerta ricettiva.

Difatti, anche se progettato per estendere la metratura verso l’esterno, offre l’opportunità di sorseggiare un drink o consumare un pasto lontani dalla frenesia del vivere quotidiano: un simbolo del lifestyle tipicamente italiano che ha fatto sì che nel tempo passasse dall’essere una necessità a una vera propria tendenza.

Dehor e spazi open air: le nuove tendenze del settore ricettivo

L’evoluzione del comparto Ho.Re.Ca ha reso gli spazi all’aria aperta sempre più centrali nell’esperienza del cliente.

Ristoranti, bar e osterie, ma anche pub, hotel e pizzerie, hanno intuito ormai da tempo l’importanza che ha poter offrire un ambiente outdoor ricercato: un’alternativa alla classica sala al chiuso, elegantemente immersa negli scorci circostanti. È così che oggi il comparto ricettivo punta sui dehors: dei luoghi esterni, protetti dagli agenti atmosferici, in cui offrire del tempo di qualità in un viaggio di degustazione all’avanguardia.

Del resto, la presenza di un dehor ha permesso alle strutture ricettive di riprogettare gli spazi in un’ottica di maggiore funzionalità, inaugurando una nuova fruizione degli ambienti, in linea con le più innovative tendenze del food & beverage attuale.

Ma l’aspetto più interessante è quello legato alla possibilità di offrire una piccola oasi di pace, ritagliata in una seducente cornice dell’outdoor: un angolo che, se da una parte lascia un piacevole ricordo negli ospiti di passaggio dall’altra instaura una consuetudine imperdibile per l’utenza locale o abituale.

Naturalmente, è indispensabile creare uno spazio confortevole e ricercato, uno spazio perfettamente incastonato nel territorio, ma strutturato in armonia con gli interni.

Le pergotende per un dehor multifunzionale e di charm

La tipologia di open air ha una funzione molto importante nella caratterizzazione di una struttura ricettiva. Le soluzioni progettate ad hoc possono offrire al locale un ambiente dal valore aggiunto, garantendo uno spazio vivibile sia per chi vi soggiorna sia per chi vi lavora.

Tra le soluzioni che si sono dimostrate particolarmente adatte a supportare l’attività del comparto Ho.Re.Ca, ci sono le pergotende, delle strutture all’avanguardia che uniscono, agli aspetti conviviali da sempre caratteristici di una pegola, la funzionalità offerta da una tenda di ultima generazione.

Una pergotenda, infatti, grazie a un sistema ombreggiante azionabile con particolari meccanismi di apertura e chiusura, offre un piacevole spazio a cielo aperto che, all’occorrenza, può essere isolato e messo al riparo da ogni condizione atmosferica.

Il tutto, in un’opera da esterni sicura e dalle elevate caratteristiche progettuali, perfetta per creare una location open air con affaccio panoramico o circondata dalle bellezze offerte da un outdoor scenografico e suggestivo.

Una pergotenda particolarmente adatta al comparto Ho.Re.Ca è ad esempio quella di Akena Italy, una struttura resistente, ideale qualora si debba preservare l’estetica degli esterni con un’opera dallo stile minimale, ma eccellente per creare un ambiente outdoor riparato dall’azione delle intemperie.

A garantire la massima praticità, oggi fondamentale per ristoranti, osterie, pub, cocktail bar e bistrot, è la contemporanea presenza di sensori vento, pioggia e sole e di sistemi di copertura motorizzati, che permettono di dare vita a un dehor altamente funzionale, da vivere in ogni periodo dell’anno.

Arredamento degli ambienti open air

Poter disporre di un luogo all’aperto, ma riparato da sole e intemperie, consente da un lato di migliorare la fruibilità di quegli spazi esterni altrimenti inutilizzabili e dall’altro di massimizzare l’esperienza che può offrire la degustazione di un menù a cielo aperto.

Nel settore ricettivo, però, essere circondati delle bellezze naturali non basta: è fondamentale che gli spazi esterni possano assolvere perfettamente al ruolo per cui sono stati creati. Affinché ciò sia possibile, è necessario puntare sugli arredi giusti, optando per forniture dal design ricercato e all’occorrenza capaci di assicurare un adeguato servizio di sala.

Per prima cosa, bisogna assicurarsi che ogni elemento d’arredo, e più nello specifico tavoli e sedie, siano disposti attraverso una configurazione che possa favorire da un lato i movimenti del personale di sala dall’altro gli spostamenti dei clienti.

Per quanto riguarda invece la tipologia di forniture, la scelta dipende esclusivamente dall’ampiezza dell’outdoor, anche se, per quanto concerne i tavoli, quelli di forma quadrata garantiscono una maggiore efficienza nella definizione dei coperti.

Difatti, contrariamente ai loro corrispettivi rotondi, i tavoli quadrati favoriscono una perfetta ottimizzazione degli spazi, e possono essere affiancati o separati più facilmente per riconfigurare i posti a sedere in base al numero di commensali.

Il design dei tavoli, invece, è strettamente dipendente dalla mise en place caratteristica del locale e in particolare dalla presenza di tovagliato o di un allestimento composto da placemats, runner e tovagliette. Se nel primo caso, infatti, è possibile trascurare l’aspetto visivo e puntare prevalentemente su arredi robusti e funzionali, nel secondo, a causa di un assetto scoperto, è necessario che i tavoli siano caratterizzati da un allure di gran lunga superiore.

Ad ogni modo, qualunque sia la scelta, a conferire carattere all’ambiente sono le sedie, che possono offrire all’outdoor un’atmosfera unica e ricercata. È necessario quindi assicurarsi che questi arredi, oltre a garantire una seduta solida e confortevole, siano esteticamente impeccabili, magari optando per uno schienale che richiami lo stile del locale e più nello specifico le caratteristiche peculiari del dehor.

Naturalmente, trattandosi di un’area all’aperto, dalla configurazione variabile in base alle prenotazioni e alle stagioni, è sempre bene guardare anche alla praticità, puntando su sedie che, all’occorrenza, possano essere facilmente spostate, affiancate, impilate o conservate in una pratica configurazione salva spazio.

Arredi, tovagliato e stili devono inoltre garantire, seppur con qualche margine di libertà, una certa concordanza con gli interni, soprattutto per quanto riguarda il design e la scelta della mise en place. È necessario, infatti, che colori di tessuti e rifiniture richiamino le nuance e lo stile prescelti per il brand, in modo che anche lo spazio open air possa rispecchiare l’identità del locale.

Pizzerie, bar e ristoranti: l’illuminazione per fruire appieno degli ambienti outdoor

Il giusto light design può offrire a un dehor una nota di carattere in più. La luce è un elemento capace di creare l’atmosfera perfetta, trasformando l’ambiente outdoor più anonimo in una elegante scenografia a cielo aperto.

Scegliere una perfetta composizione di luci può conferire all’ambiente un aspetto ricercato, donando agli spazi un’atmosfera preziosa e ricca di potenzialità espressive.

Ad avere un ruolo molto importante, anche in questo caso, è la mise en place, che può offrire un tocco di charme se illuminata dalla luce naturale delle candele. Ma per una perfetta visibilità, può essere utile puntare sui led integrati nei profili della struttura: una soluzione discreta e funzionale che assicura una perfetta visibilità anche di sera.

Climatizzazione degli spazi open air Ho.Re.Ca

Per far sì che l’esperienza di degustazione all’aria aperta sia eccellente, è necessario che il dehor offra un comfort termico ideale in tutte le stagioni dell’anno.

È importante predisporre un efficace sistema ombreggiante per l’estate, affiancato da un climatizzatore, e allo stesso tempo di appositi impianti per il riscaldamento, che aiutano a proteggere l’indoor dalle rigide temperature dell’inverno.

Al variare della struttura, le soluzioni per gli ambienti open air sono numerosissime: si va dai riscaldatori (soluzioni ideali per il loro ingombro nullo) alle stufe a fungo, fino agli impianti di riscaldamento centralizzati.

Le piante per l’arredo degli spazi ricettivi outdoor

Anche le piante possono contribuire a dare carattere ai dehor del settore Ho.Re.Ca: non a caso, questi ambienti si completano spesso con fioriere perimetrali, arbusti schermanti, piante rampicanti e scenografiche piante a cascata, resi ancor più suggestivi dalla presenza di vasi ornamentali che richiamano lo stile degli arredi.

Ogni scelta può conferire agli spazi un’atmosfera più ricercata, ripristinando quell’equilibrio con l’elemento natura tanto caro agli ambienti open air. Fondamentale, però, scegliere piante dall’elevato potere decorativo: piante sempreverdi e dalla minima manutenzione, che aiutino a ricreare un ambiente elegante, in linea con i principi del garden design.

Nella definizione di uno spazio en plein air, naturalmente, è bene ponderare accuratamente ogni scelta, dal momento che le soluzioni giuste permettono di dare vita a quelle location suggestive oggi indispensabili per ospitare tutte le novità dei nuovi modi di fare ristorazione.

Naturalmente, un dehor è anche un’occasione imperdibile per aumentare coperti e fatturato, per questo è fondamentale poter offrire uno scenario seducente che inviti a trascorrere del tempo all’aria aperta.