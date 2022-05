Grande Fratello, Fedro contro Luca Argentero: “Eravamo fratelli, si è rivelato un opportunista”

Grande Fratello, Fedro contro Luca Argentero: “È un opportunista”

“Si è rivelato un opportunista”: così Fedro Francioni, concorrente della terza edizione del Grande Fratello, attacca Luca Argentero, protagonista della stessa edizione del reality show vinta da Floriana Secondi.

Intervistato dal Corriere della Sera, Fedro, 53 anni appena compiuti, oggi ha una moglie e un figlio e vive e lavora come speaker radiofonico a Tombolo, in provincia di Padova.

Tra i concorrenti più popolari di quell’edizione del Grande Fratello, fu costretto ad abbandonare la Casa di Cinecittà dopo 67 giorni di “reclusione” a causa di un lutto: “In quegli anni non succedeva come ora che ti fanno entrare e uscire. Li mi dissero: o dentro o fuori. Sono uscito perché ci tenevo ad andare al funerale di zia Annamaria ed abbracciare i miei cugini. Felice di aver scelto gli affetti familiari”.

Parlando di Luca Argentero, coinquilino e amico di Fedro sia dentro che fuori il reality, il 53enne dichiara: “Quando sento questo nome per me è come mettere il dito in una piaga”.

“Io e lui eravamo praticamente fratelli, sia dentro che fuori la Casa. Abbiamo condiviso tantissime esperienze, abbiamo anche condiviso lo stesso appartamento. Poi col tempo si è rivelato diverso, un opportunista. Abbiamo litigato e non ci vediamo più. Per me lui è stato una grandissima delusione”.

Sui concorrenti odierni del Grande Fratello, invece, Fedro afferma: “Ho vissuto con molta leggerezza quell’esperienza che era nata per caso. Oggi è cambiato tutto, parlerei di comportamenti inqualificabili, non c’è nulla di spontaneo, tutto è costruito. Ma forse è dipeso anche dal fatto che il programma dopo tanti anni cerca nuove strade”.