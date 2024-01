L’influencer da 1 milione di follower attaccata con le flebo alle borse di lusso: bufera su Giulia Nati

L’influencer Giulia Nati attaccata con le flebo alle borse di lusso

È bufera su Giulia Nati, influencer da un milione di follower, che è stata travolta dalle polemiche per aver pubblicato sul suo profilo Instagram un breve video in cui è ritratta sdraiata su quello che sembra essere un letto d’ospedale con una serie di flebo collegate a borse di lusso.

Nel filmato, oltre alla flebo e alla maschera d’ossigeno, viene simulato anche il rumore di macchinari ospedalieri. “I need a new wish” ovvero “Ho bisogno di un nuovo desiderio” è la didascalia scelta dall’influencer.

Proprietaria del marchio di moda N Couture e di un’agenzia che porta il suo nome, la 32enne viareggina è stata travolta dalle polemiche.

Tra coloro che hanno espresso il proprio disappunto anche l’ex concorrente del Grande Fratello, Carolina Marconi, che ha scritto nei commenti: “Da ex paziente oncologico, questa immagine non mi fa ridere, anzi la trovo molto triste. Ti porterei a fare un giro in questi reparti per renderti conto davvero in che condizioni sono queste povere persone poi vediamo come ti senti nel pubblicare una cosa così”.

Ma non è di certo l’unica ad aver espresso il proprio disappunto. “Vieni con me in terapia intensiva che ti fanno una flebo di intelligenza” ha scritto un follower.

“Ti farei venire nell’ospedale dove lavoro” ha replicato un altro. E ancora: “Non dobbiamo spiegarti davvero perché è tutto sbagliato vero?”.