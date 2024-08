Dopo la pizza con l’ananas, Gino Sorbillo lancia quella con il cocomero | VIDEO

Gino Sorbillo propone la pizza con il cocomero | VIDEO

Nuova provocazione di Gino Sorbillo, uno dei pizzaioli più famosi di Napoli, che, dopo la pizza con l’ananas, ora lancia quella con il cocomero.

Il ristoratore, attraverso un video di pochi secondi pubblicato sul suo profilo Instagram, ha annunciato la sua nuova creazione: la pizza con il cocomero.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GINO SORBILLO ®️ (@sorbillo)

La provocazione ha inevitabilmente scatenato la reazione dei social. “A me piace la pizza. Con la frutta sopra è un altro piatto, di certo non pizza” si legge tra i commenti.

E ancora: “Adesso si va sul ridicolo per vendere un prodotto che non ha bisogno di essere pubblicizzato! Per sempre salciccia è friarielli”. “È un grande no”, “Pizza sempre classica non con la frutta” si legge.

Lo scorso dicembre, Gino Sorbillo aveva fatto discutere per aver inserito nel suo menù la pizza con l’ananas. “Ragazzi non vi scatenate: sono legato alla tradizione ma voglio provarla” aveva affermato il ristoratore nel presentare la sua nuova creazione.

“Ragazzi è buona, giuro, anzi faccio anche il bis. Se non mi credete venite qui a provarla, nel centro storico di Napoli” aveva aggiunto Sorbilo.