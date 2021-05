Oggi, 18 maggio, è morto Franco Battiato. Il grande cantautore siciliano si è spento nella notte all’età di 76 anni. Malato da tempo, l’artista è scomparso nella sua casa di Milo, dove si era ritirato dal 2019. Vogliamo ricordarlo con alcune tra le sue frasi più celebri:

“E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale, ed io, avrò cura di te”, da La cura, 1996.

“E il mio maestro mi insegnò com’è difficile trovare l’alba dentro l’imbrunire”, da Prospettiva Nevskij, 1980.

“Quante squallide figure che attraversano il paese, | com’è misera la vita negli abusi di potere”, da Bandiera bianca, n. 2.

“Non voglio sentirmi intelligente guardando dei cretini, voglio sentirmi cretino guardando persone intelligenti”, parlando del reality show L’Isola dei famosi.

“Le nuvole non possono annientare il sole”, da Lode all’Inviolato.

“Viaggeremo più veloci della luce | intorno al sole, | come macchine del tempo | contro il tempo che non vuole, | sarò una cellula fra motori | come una cellula vivrò”, da Una cellula.

“Ed è in certi sguardi che s’intravede l’infinito”, da Tutto l’universo obbedisce all’amore

