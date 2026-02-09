Icona app
Ultimo aggiornamento ore 17:00
Home » Costume
Costume

Fontana di Trevi a pagamento per i turisti, l’ironia del Financial Times: “Oggi Anita Ekberg dovrebbe fare la fila per 2 euro”

Screenshot da "La Dolce Vita"

Il quotidiano britannico contesta la decisione dell'amministrazione capitolina di introdurre un ticket per il monumento simbolo della "Dolce Vita"

di Niccolò Di Francesco
Il Financial Times critica la decisione del comune di Roma di introdurre un ticket da 2 euro per visitare la Fontana di Trevi ironizzando sulla celeberrimo scena de La Dolce Vita di Federico Fellini in cui Anita Ekberg fa il bagno nella fontana. Sulle colonne del noto quotidiano britannico, infatti, la storica Alex von Tunzelmann scrive: “Vagando per le strade di notte con un gattino in testa, Anita Ekberg si imbatte nella Fontana di Trevi deserta. Era il 1960. Nel 2026, avrebbe dovuto mettersi in coda e pagare 2 euro per avvicinarsi. Forse le avrebbero chiesto anche un supplemento per il gattino”.

La critica arriva da una settimana dell’introduzione del ticket per i non residenti a Roma che, secondo le stime, genererà un incasso annuo tra i 6 e i 7 milioni di euro. “Con 2 euro siamo stati morigerati – ha dichiarato l’assessore al Turismo Alessandro Onorato – A New York avrebbero chiesto 100 dollari. Prima qui molti bivaccavano, mangiavano o pretendevano di fare un pediluvio. Ora è tutto ordinato e le transenne, che sono un obbrobrio, spariranno. I soldi serviranno alla manutenzione di 113 monumenti restaurati con il Pnrr e a finanziare la gratuità totale del sistema museale civico per chi vive a Roma.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
