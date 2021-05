Festa della mamma 2021: le frasi per i vostri auguri su WhatsApp

Volete fare gli auguri per la festa della mamma 2021 ma non vi vengono in mente delle belle parole ad effetto? Questo articolo potrebbe fare al caso vostro. Abbiamo raccolto alcune frasi da cui prendere spunto (o perché no, usare) per i vostri auguri su WhatsApp o sms. Eccole:

Essere mamma non è un mestiere, non è nemmeno un dovere: è solo un diritto tra tanti diritti (Oriana Fallaci)

Maternità: tutto l’amore inizia e finisce lì

Una buona madre vale cento maestri (Victor Hugo)

Dio non poteva essere dappertutto, e quindi ha fatto madri. (Proverbio ebraico)

Cara mamma, grazie per esserci sempre, per amarmi e per prenderti cura di me. Nessuno potrà mai sostituirti nel mio cuore.

Grazie mamma per avermi dato le ali, per avermi lasciato volare e per avermi aiutato a rialzarmi quando cadevo.

Grazie mamma di essere il mio speciale angelo custode. Buona festa della mamma!

Tanti auguri mamma!

Mamma, sei l’esempio di tutto ciò che vorrei essere, ma non sarò mai immensa come te, perché tu sei troppo speciale.

Alla migliore madre del mondo, ti offro la mia più sincera gratitudine e il mio più puro amore.

Cara mamma, grazie per esserci stata quando avevo bisogno di te e anche per le volte in cui pensavo di no.

Tantissimi auguri a tutte le mamme!

Sono il figlio più orgoglioso di tutti: nessuno ha una mamma come te!

Noi non veniamo dalle stelle o dai fiori, ma dal latte materno. Siamo sopravvissuti per l’umana compassione e per le cure di nostra madre. Questa è la nostra principale natura. (William Shakespeare)

Come inviare auguri su WhatsApp

Come faccio ad inviare una foto o le frasi per la Festa della mamma 2021 su WhatsApp? Semplice. Una volta salvata o copiata la frase o immagine scelta, aprite WhatsApp e selezionate il profilo di vostra madre. Fatto? Perfetto. Ora incollate la frase o, se si tratta di un immagine, aprite la galleria e allegate lo scatto. Una volta fatto, basterà premere invio per far recapitare a vostra mamma gli auguri per la sua festa.