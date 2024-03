Festa del papà 2024: frasi e citazioni per gli auguri da mandare oggi, 19 marzo

Oggi, martedì 19 marzo 2024, è la festa del papà, nel giorno in cui la Chiesa celebra la festa di San Giuseppe, il padre putativo di Gesù. Per questo si festeggiano i papà. Un’occasione per mandare un messaggio d’augurio ai propri papà, una delle figure più importanti delle nostre vite. Noi di TPI per l’occasione abbiamo raccolto alcune delle frasi più belle per fare gli auguri ai vostri papà. Di seguito ecco le citazioni e le immagini più dolci da inviare su WhatsApp come auguri.

Frasi

Quali frasi dedicare al proprio papà in occasione del 19 marzo 2024? Vi riportiamo alcune delle citazioni da mandare come auguri via WhatsApp o Facebook:

Un uomo sa quando sta diventando vecchio perché comincia ad assomigliare a suo padre. (Gabriel García Márquez)

È un padre saggio quello che conosce il proprio figlio. (William Shakespeare)

Un cuore di padre è il capolavoro della natura. (Antoine François Prévost)

Un padre è meglio di cento insegnanti. (George Herbert)

È noto che il sorriso di un padre illumina l’intera giornata di un bambino. (Susan Gale)

Ogni uomo può essere un padre, ma ci vuole qualcosa di speciale per essere un papà. (Anne Geddes)

Essere un buon padre è come farsi la barba. Non importa quanto sei stato bravo a raderti oggi, devi farlo di nuovo domani. (Reed Markham)

Tutti i miei amici sono preoccupati di diventare come il loro padre. Io sono preoccupato di non diventarlo. (Dan Zevin)

Sei più forte di Hulk, più bello di Thor e risolvi più problemi di Tony Stark. Sei il nostro Avenger Papà.

A volte penso che mio padre sia una fisarmonica. Quando lui mi guarda e sorride e respira, sento le note. (Markus Zusak)

Mio padre mi ha fatto il più bel regalo che qualcuno poteva fare a un’altra persona: ha creduto in me. (Jim Valvano)

E ancora:

“Caro papà, se oggi sono quello che sono lo devo a te. E non mi sembra di essere poi così male…Tanti auguri!”

“Grande apparivi agli occhi di un bimbo. Grande resti agli occhi di un uomo. Papà sei grande!”

“Quando ero piccolo credevo fossi perfetto. Ora che conosco anche i tuoi difetti ti voglio più bene di allora. Tanti auguri papà!”

“Vorrei dirti quanto sei importante nella mia vita. Vorrei dirti che sei il papà più adorabile che potessi avere. Auguri per questo giorno”.

“I grandi padri non trovano difetti. I grandi padri trovano soluzioni”.

“Il vero padre è colui che apre il cammino con la sua parola, non colui che ti trattiene nella rete del suo rancore”.

“Credo che si diventi quel che nostro padre ci ha insegnato nei tempi morti, mentre non si preoccupava di educarci. Ci si forma su scarti di saggezza”.

“Ho imparato che quando un neonato stringe per la prima volta il dito del padre nel suo piccolo pugno, l’ha catturato per sempre”.

“È un padre saggio quello che conosce il proprio figlio”.

“Ho solo due cose da lasciarti in eredità, figlio mio, e si tratta di radici ed ali”.

“Questo è quello che fa un padre: allevia il peso di coloro che ama”

“Tutti mi chiedono come faccio ad essere così meraviglio: dico sempre che ho preso dal mio papone! Auguri papi!”

“Non esiste nessun regalo che possa valere quanto tu vali per me. Ecco perché ho pensato di non fartelo! Non ti offenderai mica, papà? Tanti auguri!”

Festa del papà 2024: le immagini

Abbiamo visto le frasi per la festa del papà 2024, adesso invece passiamo alle immagini da poter condividere con i vostri cari: