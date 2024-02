Fedez si infortuna durante un allenamento: “Si è rotto un dente”

Non certo un periodo fortunato questo per Fedez. Il cantante in una storia su Instagram ha fatto sapere di essersi scheggiato un dente. Federico si stava allenando a boxe, ma un pugno sferrato dal suo allenatore in faccia gli ha provocato questo piccolo infortunio: “Andiamo a Lourdes?”, ha commentato ironicamente il rapper.

“Volevo ringraziare Roberto, mi ha dato un pugno sul naso. Ora mi fa male la schiena, non riesco a piegarmi. È brutto invecchiare”, ha aggiunto Fedez. Rientrato in casa, il rapper ha fornito un aggiornamento sulle sue condizioni di salute mostrando il suo dente scheggiato: “Piccolo aggiornamento sulle mie sfighe, mi si è rotto un dente. Credo che un pugno di Roberto mi abbia scheggiato il dente”. Poi ha aggiunto il testo: “Organizziamo un pulmino per Lourdes?”.

Per Fedez non è un periodo d’oro. Prima la notizia della presunta separazione dalla moglie Chiara Ferragni, poi la vicenda Muschio Selvaggio, con Luis Sal che ha vinto la prima causa, anche se Federico non intenderebbe arrendersi. Ha detto chiaramente che il podcast continuerà ad essere registrato e che lui non è stato esautorato.