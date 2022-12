Quella di Fedez e Chiara Ferragni ai Mondiali di calcio in Qatar non è un’assenza casuale. Il rapper e l’imprenditrice digitale hanno rinunciato a volare in Medio Oriente in virtù di una scelta precisa che ha a che fare con quelli che sono i loro valori. A farlo sapere è stato proprio Fedez durante una diretta Instagram in cui ha spiegato come sono andate le cose.

“Ci avrebbero pagato per andare in Qatar, abbiamo detto di no”, ha detto il marito di Chiara Ferragni, che non ha esitato a esprimere quello che pensa degli influencer accorsi in Qatar: “Vedere fashion icon mette un po’ tristezza”. Quella dei Ferragnez è una scelta ben precisa, e ha a che fare con i valori che seguono nella vita pubblica, ma soprattutto nel privato: “Si parla tanto di diritti e poi… anche brand italiani che poi si sono esposti, non ha senso vederli lì. Non ha molto senso secondo me”.