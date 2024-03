Federica Pellegrini: “La maternità è più difficile di quanto pensassi, non è una passeggiata”

Federica Pellegrini è una mamma dolcissima ma anche molto impegnata. “La maternità non è una passeggiata” dice ai follower svelando alcuni dettagli della sua nuova vita con Matilde, nata con un parto cesareo dopo due giorni di “patimenti”. La bimba assomiglia a papà Matteo Giunta, a detta della ex nuotatrice, e viene allattata a richiesta. “La mia Mati richiede molto” specifica la Pellegrini.

La maternità è come se l’aspettava Federica Pellegrini? “Devo dire che… più difficile… semplicemente perché la devi vivere per capire, sicuramente non è una passeggiata”. E l’allattamento? “Per fortuna Matilde è stata bravissima da subito… comunque è tosta più che altro perché devi essere tutta la giornata a sua completa disposizione… non è sempre facile”. La campionessa di nuoto ha scelto la modalità a richiesta: “La mia Mati richiede mooolto”. La prima emozione con Matilde? “L’ho sentita prima di vederla e…” scrive mostrando l’emoticon della faccina con le lacrime di commozione.

“Sto cercando di vivere a pieno quest’avventura incredibile… Perché dicono che poi questi momenti mancheranno… Sono fortunata perché lo posso fare, e questo non è scontato” aggiunge Federica Pellegrini. Intanto pensa al suo nuovo look da neomamma. “Appena mi passano le occhiaie” svela ai follower che tornerà ai capelli corti. Il cambio di vita da mamma? “Quasi devastante da quanto è potente…”.