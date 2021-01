Fantasia, pennarelli e pennelli: ecco alcune idee originali per Carnevale

Quale bimbo non adora il Carnevale? Trascorso velocemente il periodo natalizio, e in attesa di dedicarsi ai lavoretti per la Pasqua, il Carnevale rappresenta una buona occasione per coinvolgere i più piccoli nella realizzazione di decorazioni e maschere da indossare in vista di una festa in casa con i propri familiari. Pur trovandoci in un momento storico in cui le preoccupazioni legate al Coronavirus e alle sue recenti varianti non permettono di vivere in una condizione di normalità, la magia del Carnevale merita comunque di essere celebrata. I bambini saranno felici di mettersi all’opera creando oggetti e decorazioni in compagnia dei genitori, evitando in questo modo di trascorrere troppe ore davanti alla televisione.

Un clown per la cameretta dei bambini

Con dei comuni bicchieri di carta è possibile dar vita a un pupazzo a forma di clown, destinato ad arricchire la cameretta con i suoi colori vivaci. Occorrerà realizzare due sfere di dimensioni diverse, ognuna formata da alcuni bicchieri saldati tra loro con della colla a caldo. Sarà sufficiente incollarli orizzontalmente uno accanto all’altro, ottenendo cerchi di diametri differenti. Sovrapponendoli e incollandoli la sfera potrà prendere vita. Utilizzare colla a caldo e spillatrice per aggiungere bocca, occhi, capelli e cappello. Il tocco finale? Dei bottoni e un papillon.

Maschere per una festa in famiglia

Quali oggetti sono necessari per creare una maschera da indossare a Carnevale? La lista è composta da:

cartoncino

pennarelli colorati

colla vinilica

elastici

glitter

Assieme ai bimbi scegliere il soggetto e tracciarne la sagoma su un cartoncino, quindi ritagliarla. L’obiettivo dovrà essere creare una maschera tridimensionale molto resistente; ecco perché è consigliato ricorrere alla cartapesta. Come fare? Preparare innanzitutto colla vinilica, fogli di giornale, pennelli e acqua. Dopo aver tagliato le pagine del quotidiano a striscioline, immergerle in un composto a base di acqua e colla vinilica (la soluzione dovrà essere piuttosto liquida). Prendere il pennello e incollare una striscia alla volta sulla sagoma realizzata precedentemente, sovrapponendole tra loro fino a quando la forma sarà quella desiderata. Attendere qualche ora per essere certi che le strisce si siano asciugate perfettamente e, a quel punto, decorare con colori acrilici, pietre, perline e glitter.

Lavoretti da appendere alle pareti

Il Carnevale è un periodo adatto non solo per creare con le proprie mani delle maschere, ma anche per dei lavoretti da appendere nelle diverse stanze. Un’idea semplice ma di grande effetto? Ricavare da più cartoncini cerchi di dimensioni e colori differenti attaccandoli uno sotto l’altro con un filo di lana dai toni vivaci con l’ausilio di colla vinilica e nastro adesivo. Ottenuti fili a sufficienza, questi verranno impiegati per decorare in modo insolito e originale le tende. Un’altra idea interessante vede come protagonista un cartoncino rettangolare piuttosto lungo e stretto. Piegandolo più volte su se stesso e riaprendolo verrà a crearsi una sorta di fisarmonica, da utilizzare come corpo di un pagliaccio. Servendosi di alcuni pennarelli e di un cartoncino colorato si potranno realizzare in pochi minuti viso, piedi e mani del clown. Terminato il lavoro la decorazione sarà pronta per la camera dei bimbi.

Idee per sfruttare la pasta cruda

Realizzare un portatovagliolo

Anche un semplice tovagliolo può trasformarsi, con un pizzico di creatività, in un accessorio originale. Preparare sul tavolo da lavoro:

carta crespa

rotolo di cartone

pasta cruda

colla

glitter

Iniziare ricavando dal rotolo un cilindro del diametro di circa 6 cm, quindi incollare attorno al tubo, e nella sua parte interna, un po’ di carta crespa. Attendere che si asciughi, quindi spennellare sulla superficie una dose generosa di colla, e stendervi sopra la pasta, facendola indurire perfettamente. Ricoprire i bordi della pasta con altra colla, versare del glitter in polvere su un piattino e farvi rotolare il portatovagliolo, assicurandosi che i bordi siano riusciti a “catturare” il glitter.

Decorare un barattolo

Un consiglio per riciclare un vecchio barattolo di vetro? Recuperare dello spago, alcune orecchiette secche e la cosiddetta passamaneria (ossia nastri, cordoncini e simili normalmente impiegati per decorare). Partendo dal basso spennellare i primi 4 cm circa del barattolo con la colla, arrotolando successivamente dello spago mantenuto ben teso. Quando sarà asciutto effettuare la stessa operazione sul collo del barattolo, facendo attenzione a celare le tipiche spirali di chiusura del tappo. Colorare a piacere le orecchiette secche e incollarle tra loro cercando di dar luogo a dei fiori. Attendere che siano asciutti, incollarli sullo spago e aggiungere del pizzo nella parte più bassa. Concludere incollando un fiocco (sempre a base di pizzo) sul collo del barattolo.

Quelli presentati nel presente articolo sono solo alcuni dei lavoretti ideali per trascorrere il periodo pre-carnevalizio assieme ai propri bambini, stuzzicandoli con idee originali e divertenti. Così facendo sarà possibile far loro dimenticare il lungo periodo trascorso lontano dagli amici a causa della Pandemia e delle conseguenti restrizioni.

