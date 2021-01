L’enigma di Einstein: solo il 2% della popolazione riesce a risolverlo

Come tutti sanno, Einstein è stato un fisico e uno studioso tra i più importanti della storia. Lo studioso della teoria della relatività, nel proprio tempo libero, amava creare degli enigmi. Ve ne proponiamo qui uno dei più celebri, che però solo in pochi sono in grado di risolvere. In particolare, secondo Einstein, a questo indovinello soltanto il 2% della popolazione era in grado di trovare una soluzione. E allora mettetevi alla prova!

Su una strada vi sono 5 case e ognuna di esse ha un colore differente rispetto alle altre. In ogni abitazione vive una persona di differente nazionalità. Ognuno ha diverse caratteristiche: beve una differente bevanda, fuma una differente marca di sigarette e ha un animale differente in casa. La domanda che il quesito pone è chi ha in casa il pesciolino? Per risolvere l’indovinello di Einstein e capire chi ha il pesciolino, avete a disposizione alcune preziose informazioni.

1. L’inglese vive in una casa rossa

2. Lo svedese ha un cane

3. Il danese beve the

4. La casa verde è a sinistra della casa bianca

5. Il padrone della casa verde beve caffè

6. La persona che fuma Pall Mall ha gli uccellini

7. Il padrone della casa gialla fuma sigarette Dunhill’s

8. L’uomo che vive nella casa centrale beve latte

9. Il norvegese vive nella prima casa

10. L’uomo che fuma Blends vive vicino a quello che ha i gatti

11. L’uomo che ha i cavalli vive vicino all’uomo che fuma le Dunhill’s

12. L’uomo che fuma le Blue Master beve birra

13. Il tedesco fuma le Prince

14. Il norvegese vive vicino alla casa blu

15. L’uomo che fuma le Blends ha un vicino che beve acqua

Soluzione

Ci siete arrivati? No? Dovete creare una sorta di schema e scrivere le informazione che vi son state date in modo da aver sempre presente il quadro generale. Se non ci siete riusciti, non temete, d’altronde solo il 2% è in grado di risolverlo. Ecco la soluzione all’indovinello di Einstein.

Casa rossa: inglese, latte, Pall Mall Brends, uccello.

Casa verde: tedesco, caffè, principe, pesce.

Casa bianca: svedese, birra, Bluemasters, cane.

Casa gialla: norvegese, acqua, Dunhill, gatto.

Casa blu: danese, tè, Brends, cavallo.

La disposizione in base alle case è questa:

