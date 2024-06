Emirates cerca assistenti di volo, stipendio da 2.500 euro netti e viaggi iper-scontati: ecco i requisiti richiesti

Emirates cerca assistenti di volo: ecco i requisiti richiesti

Emirates, la più grande compagnia del Medio Oriente, cerca assistenti di volo: lo rivela al Corriere della Sera Samantha James, vice president of cabin crew, secondo cui la ricerca “è aperta sia ai principianti, sia ai candidati esperti”.

“Cerchiamo persone che abbiano una passione per l’accoglienza, per offrire ai clienti un’esperienza di viaggio indimenticabile. Il candidato ideale dovrà essere ovviamente attento anche alla sicurezza a bordo” ha dichiarato Samantha James.

Emirates assume: i requisiti richiesti

Samantha James, poi, spiega quali sono i requisiti richiesti per lavorare con Emirates:

• Avere una buona conoscenza dell’inglese scritto e parlato (altre lingue sono un plus);

• Saper lavorare in un gruppo;

• avere un’altezza minima di 160 centimetri, arrivando con le braccia a toccare i 212 centimetri;

• essere in grado di soddisfare i requisiti per un visto di lavoro negli Emirati Arabi Uniti;

• possedere un diploma di scuola superiore

• non avere tatuaggi visibili mentre si indossa l’uniforme

Lo stipendio

“Lo stipendio è composto da tre voci: una base fissa, una paga oraria sui voli operati e le spese di soggiorno. Lo stipendio netto medio è di circa 2.500 euro (in classe Economy). Inoltre, ci sono altri benefit come:

• l’alloggio spazioso e arredato fornito da Emirates (utenze incluse);

• il trasporto da e per il lavoro;

• la partecipazione agli utili dell’azienda;

• 30 giorni di ferie annuali con biglietti per tornare a casa

• biglietti fortemente scontati per famiglia e amici

• assicurazione medica completa

• privilegi esclusivi e sconti presso migliaia di marchi e negozi al dettaglio, club, cliniche, hotel

Turni di lavoro e formazione

La vice president of cabin crew della Emirates, poi, spiega come sono organizzati i turni di lavoro: “L’equipaggio di cabina lavora con una programmazione mensile che riceve due settimane prima dell’inizio del mese, dando loro ampio tempo per pianificare le pause. Hanno circa otto giorni liberi ogni mese”.

La formazione, invece, “dura sette settimane e mezzo per fornire i più alti standard di ospitalità, sicurezza e servizio che i clienti Emirates si aspettano. Ma anche per sviluppare la capacità di lavorare efficacemente in un team multiculturale, di rimanere mentalmente forti e calmi sotto pressione, e di diventare ambasciatori di un marchio iconico”.

“Il nostro equipaggio di cabina inizia il suo percorso nella classe Economy, poi viene promosso alla classe Business e successivamente alla First in base alle prestazioni. C’è anche l’opportunità di avanzare diventando supervisori e capi cabina. Quando si decide di appendere la divisa al chiodo, molti trovano successo in ruoli a terra come istruttori, reclutatori e in ruoli all’interno del gruppo Emirates”.