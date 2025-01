Emanuele Filiberto di Savoia: “La mia prima donna è stata una prostituta. Il bidet? Mai usato”

Emanuele Filiberto di Savoia: “La mia prima donna è stata una prostituta”

Emanuele Filiberto di Savoia si racconta senza filtri ripercorrendo la sua vita e rivelando anche alcuni dettagli inediti sulla sua esistenza.

Intervistato da La Repubblica, ha dichiarato a proposito della moglie Clotilde: “Lei fa l’attrice e vive a Parigi. Io sono un imprenditore e vivo a Montecarlo. Ci vogliamo un bene dell’anima, ma viviamo separati. Non è la quantità che conta ma la qualità. Siamo felici così. Agli inizi il mio era il capriccio del principe che voleva conquistare l’attrice di sinistra. Oggi la amo e la rispetto molto di più”.

L’ex conduttore di Pechino Express, poi, afferma di essere stato imbranato con le donne rivelando anche che la sua prima volta è stata con una prostituta: “Io avevo una fidanzatina e volevo far l’amore con lei. Ma non sapevo come si faceva. E allora me lo sono fatto insegnare da una prostituta… Tutto bene. Mi è stato chiaro molto rapidamente”.

E sembra in vena di confidenze intime, Emanuele Filiberto di Savoia afferma di non aver mai usato il bidet: “Ho sempre vissuto senza. Il bidet è roba italiana. E comunque vorrei sapere quanti italiani lo usano veramente. Secondo me non sarà mai più del 50%. Credimi, gli italiani non usano il bidet ma si vergognano di dirlo”.

Emanuele Filiberto, poi, ha espresso un esplicito apprezzamento per Francesca Fagnani, conduttrice di Belve: “È una bella donna, intelligente. C’è molto paraculismo nella sua trasmissione e ti viene voglia di parlare, e anche di dire cose che non vorresti. Non è una trasmissione, è un flirt tra intervistatrice e intervistato… Chiudendo gli occhi ti vedi sdraiato sul letto con lei e dunque sussurri le cose che non dovresti dirle”.