Elettra Lamborghini riceve quattro multe dal comune di Buccinasco

Disavventura per Elettra Lamborghini che ha ricevuto quattro multe in una settimana dal comune di Buccinasco, in provincia di Milano, commentando quanto accaduto sui suoi profilo social.

“Ragazzi è una settimana che dal comune di Buccinasco mi arrivano multe. Non so nemmeno dove c**** sta Buccinasco – ha dichiarato la cantante e influencer – L’8 febbraio non so neanche cosa stessi facendo”.

La Lamborghini, poi, ha “intimato” il comune di non recapitarle più multe: “Ma non hai altro da fare che mandarmi i multoni? Io non sono mai venuta lì, non ti permettere mai più, quel giorno ero a casa mia”.

Spettacoli / Lutto per Laura Chiatti, sui social lo straziante messaggio di addio per l’amica morta: “Ciao amore mio” TV / Dopo Michele Bravi, Vittorio Sgarbi attacca anche Mahmood e Blanco: “Cantino invece di baciarsi”

“Ora fanno anche i birichini, non è che ti fanno le multe e lasciano l’avviso, te le fanno arrivare a casa quindi non so manco cos’è successo, magari non ero manco io” ha continuato la rampolla della casa automobolistica.

Lo sfogo della Lamborghini è poi proseguito con la cantante che ha tuonato: “Le multe vanno fatte al momento” sottolineando che, a suo dire, controllando l’archivio di Instagram lei “non ero neanche lì”.

Pronta la replica del sindaco di Buccinasco, Rino Pruiti, che, sempre su Instagram, ha risposto alla Lamborghini: “Cara Elettra, in qualità di Sindaco di Buccinasco, visto che non conosci il nostro Comune, ti invito a venirci a trovare per visitare la nostra bella città e per verificare queste multe!”.