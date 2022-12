Cristina D’Avena canterà per Meloni alla festa di Fratelli d’Italia: rabbia dei fan

Cristina D’Avena parteciperà ai festeggiamenti per i 10 anni dalla nascita di Fratelli d’Italia.

Nel programma delle celebrazioni del primo partito d’Italia tra il 15 e il 18 dicembre a Roma c’è anche l’esibizione di Cristina D’Avena. La cantante avrebbe inoltre espresso “forte simpatia” per la Presidente del Consiglio, e il popolo del web di vedute politico-sociali differenti ci ha messo poco a far scattare la polemica.

Cristina D’Avena salirà sul palco nel corso della serata inaugurale dei festeggiamenti per i 10 anni di Fratelli d’Italia. La cantante che ha dato vita a veri e propri inni della gioventù grazie alle sue iconiche sigle – da Occhi di gatto a Mila e Shiro, Kiss me Licia, È quasi magia Johnny, solo per citarne alcune – prendendo una posizione politica così manifesta, è andata inevitabilmente incontro alla delusione e alla rabbia di tanti suoi fan, che si sono sfogati soprattutto sui social. L’hashtag “Cristina D’Avena” è infatti subito balzato tra i trend.

La sorella di Cristina, Clarissa, ha inoltre parlato al Foglio di “una forte simpatia per Giorgia Meloni” da parte della cantante. A deludere i fan – al di là della posizione politica– è soprattutto la vicinanza della figura di Cristina D’Avena nei confronti della comunità LGBTQ+. L’artista bolognese è stata infatti ospite a eventi per i diritti civili come il Pride di Padova, e questa “svolta a destra” è arrivata come un inaspettato fulmine a ciel sereno.