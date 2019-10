Il gesto del corriere che rispetta la richiesta (ironica) sullo zerbino di una casa e nasconde un pacco

Sta facendo il giro del mondo il post di una donna che ha condiviso una foto del tutto singolare: davanti la porta di casa, un pacco ordinato online (di dimensioni notevoli) nascosto dal corriere alla meglio sotto lo zerbino, nel pieno rispetto della richiesta scritta sopra il tappeto.

“Per favore, nascondi i pacchi da mio marito”, recita la scritta sopra allo zerbino davanti la porta di casa della signora Ebony Freeman, in Texas, e il corriere l’ha rispettata alla lettera. Infatti l’uomo si è impegnato a nasconde l’enorme pacco sotto al piccolo tappeto davanti la casa dei Freeman.

Ebony, una volta tornata a casa, non riusciva a credere ai suoi occhi: l’aveva fatto davvero! Il corriere aveva rispettato la richiesta dello zerbino. Così la donna non ha potuto che immortalare la scena bizzarra, rendendo pubblico quando accaduto.

Con un post sui social, Ebony Freeman ha raccontato la scenetta divertente e ha suscitato l’ilarità di molti. Il post ha iniziato a girare insistentemente sul web, tanto che in poche ore la foto e il commento della signora Freeman hanno raccolto oltre 48mila condivisioni, oltre ai commenti degli utenti che hanno decisamente apprezzato l’umorismo del corriere.

Accanto alla foto bizzarra, Ebony Freeman ha scritto: “Oh mio Dio, guardate! Il ragazzo dell’UPS ha nascosto davvero (il pacco) sotto al tappeto!”. La donna ha taggato nella foto l’amica Amanda Harper di Huntington Beach, in California, che le ha regalato lo zerbino.

“Appena l’ho visto ho riso e la prima cosa che ho fatto è stato inviare una foto ad Amanda prima di pubblicarla su Facebook”, ha detto la donna, intervistata dalla trasmissione Good Mornig America.

“Non immaginavo che quel post avrebbe avuto così tanto successo”, ha detto ancora la donna, che ha voluto specificare che comunque il marito Mike non si arrabbia davvero per il suo shopping (compulsivo) online. “Ogni giorno mi arriva un pacchetto da Amazon, ma lui pensa che sia divertente”, ha riferito Ebony.

L’amica Amanda ha detto a Good Morning America di aver acquistato lo zerbino su Etsy e il venditore al momento è particolarmente entusiasta dell’attenzione virale che ha avuto il suo prodotto. Freeman ha rivelato ai microfoni del programma che ha già acquistato un altro zerbino divertente per le feste natalizie su cui c’è scritto: “Here comes Amazon”, rifacendosi alla canzoncina nataliza “Here comes Santa Claus”.

Insomma, un’appassionata di zerbini, la signora Freeman.

