Corrado Guzzanti al posto di Antonello Venditti: la gaffe del quotidiano spagnolo Abc diventa virale

Corrado Guzzanti al posto di Antonello Venditti: la gaffe del sito spagnolo

È diventata virale sul web la gaffe del quotidiano spagnolo Abc che ha scambiato Corrado Guzzanti per Antonello Venditti.

Il sito, infatti, ha pubblicato un articolo in cui si ripercorreva la vicenda che ha visto protagonista il cantante, il quale, durante un concerto, ha scimmiottato e insultato una spettatrice disabile.

A corredo dell’articolo, dal titolo “Un músico italiano imita e insulta a una niña discapacitada en uno de sus conciertos”, è stata pubblicata non la foto di Antonello Venditti ma bensì quella di Corrado Guzzanti, che negli anni Duemila proponeva un’imitazione del cantautore nella trasmissione L’Ottavo Nano.

Il sito ha successivamente sostituito la foto inserendo un’immagine corretta di Antonello Venditti, ma la gaffe era già diventata virale sul web.

Per la vicenda Antonello Venditti si è scusato attraverso un video pubblicato sul suo profilo Facebook in cui ha dichiarato: “Se ho sbagliato scusatemi ma è stato frutto del buio e dello stress di un concerto molto molto complicato e diverso da tutti gli altri. Mi metterei a piangere perché è giusto così, mi dispiace tantissimo”.

“Dopo il concerto ho fatto subito ammenda, i genitori hanno avuto i miei pass. Non sono un mostro, ho sbagliato perché nel buio non mi sono accorto di questa ragazza. Pensavo fosse una contestazione politica alla quale io sono abituato quindi ho risposto in maniera molto violenta” aveva concluso il cantautore.