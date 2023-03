“Si vede già che è gay, con due papà cosa vi aspettate”: la coppia di padri risponde a tono

Christian De Florio e Carlo Tunino, meglio noti come Papà per Scelta su Instagram, hanno risposto a un commento poco piacevole ricevuto dopo aver pubblicato la foto del figlio Sebastian.

La coppia omogenitoriale racconta sui social c’è la loro vita da papà a migliaia di utenti. Questa volta, un follower ha scritto: “Si vede già che è gay. Ma con due padri che cosa vi aspettavate”.

“Lasciateci dire due cose sul messaggio che abbiamo ricevuto ieri sulla foto di nostro figlio Sebastian”, hanno scritto De Florio e Tunino all’inizio del post che hanno pubblicato. “Sorvolando sul fatto che bisogna essere davvero disturbati per desumere l’orientamento sessuale di un bambino di 4 anni da un’immagine, non ci ha infastidito l’arrogante previsione circa la sua omosessualità”, proseguono i Papà per Scelta, insieme da otto anni e genitori grazie alla maternità surrogata eseguita a Las Vegas.

“Perché semmai fosse, Seba ha la fortuna di essere nato in una famiglia che gli permetterà di esprimere se stesso in ogni sua sfaccettatura. Sì, fortuna! Perché là fuori ci sono persone che ancora si “dispiacciono all’idea di avere un figlio gay. Il vero problema sta in quel “da due padri che cosa vi aspettavate” che cela una montagna di pregiudizi su di noi e sulla nostra famiglia”, proseguono.

“Tipo il pregiudizio secondo cui essere gay è qualcosa di contagioso, infetto e trasmissibile, quando basterebbe aprire un qualsiasi manuale di psicologia for dummies per sapere che non esiste alcuna influenza tra orientamento sessuale dei genitori e dei figli. O il pregiudizio secondo cui se c’hai l’orientamento sessuale “sbagliato” sei condannato ad un’esistenza triste e disgraziata da consumare nel girone dantesco degli appestati. O ancora il pregiudizio secondo cui due uomini non possono crescere un figlio perché ODDIOAH sono arrivati quelli della teoria gender che confondono i bambini”.

Infine, i due padri si rivolgono direttamente al figlio: “Caro Sebastian, un domani rideremo di gusto a commenti come questo, per poi concentrarci sulla cosa più bella di questa foto: la dolcezza dei tuoi occhi e la bellezza del tuo sorriso, che ci piace immaginare come il riflesso del nostro amore incondizionato!”, concludono.