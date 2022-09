Come abbinare orecchini e collane: i nostri consigli

Quando curiosate ne vostro portagioie vi capiterà sicuramente di riscoprire i tanti accessori comprati negli anni senza sapere bene come abbinarli tra loro. I bracciali ma soprattutto collane e orecchini sono i gioielli più numerosi che si possiedono ma anche i più complicati da abbinare perché a colpo d’occhio sono i più vicini tra loro, incorniciando il volto. Per questo il loro abbinamento è da valutare con più attenzione; vediamo qualche consiglio per farlo al meglio.

Non sottovalutare le dimensioni

Questa l’avrete già sentita ma forse perché è una regola che funziona: se indossate una collana vistosa dovete scegliere orecchini piccoli e lo stesso vale al contrario, quindi, quando gli orecchini sono molto grandi è meglio scegliere una collana minimal. In questo modo gli orecchini saranno i veri protagonisti dell’outfit regalando al vostro visi un look ricercato, ideale per un evento elegante.

Abbinare le forme

Quando scegliete dei gioielli abbinati, assicuratevi che abbiano le stesse forme, quindi: se volete mettere una collana a catena, fate attenzione che pure gli orecchini siano ricreati con lo stesso motivo. Non è necessario che tutto sia perfettamente coordinato, l’importante è che gli accessori abbiano forme simili: rettangoli, quadrati, cerchi o qualsiasi altra forma; l’abbinamento sarà adatto per il lavoro. Per il tempo libero o in qualsiasi altra occasione.

La ricerca dello stile negli accessori

Come abbinare orecchini e collane di diverso stile? Non si può! È inutile cercare di proporre un abbinamento del genere, la cosa migliore è quella di evitare accostamenti del genere. Non si possono mischiare delle collane con punto luce a degli orecchini etnici, per esempio! Si vede chiaramente che questi due accessori insieme non possono funzionare!

Si al mix di materiali ma con moderazione

La moda di indossare gioielli di colori è materiali diversi ha ormai preso il sopravvento. Anche in questo caso, però, ci sono delle regole: si può accostare una collana in oro giallo con orecchini in oro rosa ma fermatevi qui, non aggiungete altri materiali! Anche le collane in argento o oro bianco si possono abbinare ad orecchini in oro giallo con tonalità argentate possono essere abbinate ad orecchini in oro giallo e lo stesso vale al contrario. L’oro rosa si può portare sia con l’oro bianco che con l’oro giallo.

Mai mischiare le perle

Sappiamo che le perle non passano mai di moda e sono adatte a look eleganti o ad occasioni più casual. Queste però hanno un solo modo di essere abbinate: tra loro! Quindi, se indossate degli orecchini di perle, vi consigliamo di scegliere una collana di perle o una che abbia almeno un ciondolo con la perla. Realizzerete un accostamento semplice e di classe che si sposa alla perfezione sia con un outfit formale che con un paio di jeans.

Abbinare i colori

La regola di utilizzare colori identici è ormai superata. Oggi si gioca con i colori cercando quelli simili tra per abbinarli in soluzioni infinite. Per creare outfit ricercati e alla moda vanno tenuti bene a mente i colori predominanti del proprio abbigliamento lasciando comunque ampio spazio per far emergere la proprio personalità nello scegliere i gioielli che meglio incorniciano il proprio viso per valorizzarlo al meglio.