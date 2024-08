La classifica delle 50 spiagge più belle d’Italia: domina la Sardegna

Quali sono le spiagge più belle d’Italia

Le spiagge più belle d’Italia? Sono quasi tutte in Sardegna. È quanto emerge analizzando le recensioni lasciate da turisti e bagnanti locali su Google Maps.

Holidu, piattaforma di ricerca e prenotazione di case vacanza, ha elaborato i commenti in questione, mettendoli in ordine sulla base del numero di recensioni e dei punteggi indicati dagli utenti. Ne è così scaturita la classifica delle 50 migliori spiagge italiane.

La graduatoria è dominata, come anticipato, dalla Sardegna, che vanta ben 39 spiagge nell’elenco complessivo e addirittura 14 nelle prime 15.

Al primo posto c’è la spiaggia di Scivu, nella parte sud-occidentale dell’isola, lungo la cosiddetta “Costa Verde”. In seconda posizione si piazza la spiaggia di Is Arutas, 80 km più a nord, nella penisola del Sinis. Terza in classifica è Porto Giunco, vicino a Cagliari, nel territorio di Villasimius.

Per trovare la prima località balneare non sarda in graduatoria bisogna scendere fino al 13esimo posto, con la spiaggia della Rotonda a Tropea, in Calabria.

La Puglia conta quattro spiagge in classifica, la prima delle quali – Porto Selvaggio, in Salento – è in 20esima posizione. Nell’elenco figurano anche due siti all’isola d’Elba, due in Liguria, una nelle Marche e una in Abruzzo. Sorprende, invece, la totale assenza in classifica di Sicilia e Campania.

La classifica delle 50 migliori spiagge d’Italia

Spiaggia di Scivu, Sardegna Spiaggia di Is Arutas, Sardegna Spiaggia di Porto Giunco, Sardegna Spiaggia Su Giudeu, Sardegna Spiaggia di Mari Pintau, Sardegna Spiaggia delle Dune, Sardegna Spiaggia di Mari Ermi, Sardegna Spiaggia di Piscinas, Sardegna Spiaggia Rena Bianca, Sardegna Spiaggia di Cala Spinosa, Sardegna Spiaggia di San Giovanni di Sinis, Sardegna Spiaggia di Su Sirboni, Sardegna Spiaggia della Rotonda, Calabria Spiaggia S’Archeddu ‘e Sa Canna, Sardegna Spiaggia Di Campana Pontile, Sardegna Spiaggia Di Boccadasse, Liguria Spiaggia di Cavoli – Campo nell’Elba (Li), Toscana Spiaggia di Punta Molentis, Sardegna Spiaggia di Cala Pira, Sardegna Spiaggia di Porto Selvaggio, Puglia Spiaggia Di Cea, Sardegna Spiaggia di San Pietro in Bevagna, Puglia Spiaggia di Lido di Orrì, Sardegna Spiaggia di Masua, Sardegna Spiaggia di Cala Domestica, Sardegna Spiaggia di Cala Cipolla, Sardegna Spiaggia di Mezzavalle, Marche Spiaggia di Cala Sinzias, Sardegna Spiaggia di Cala li Cossi, Sardegna Spiaggia di S’Archittu, Sardegna Spiaggia di Cala Fuili, Sardegna Spiaggia di Costa Rei, Sardegna Spiaggia di Sa Colonia, Sardegna Spiaggia Sa Mesa Longa, Sardegna Spiaggia di Torre dei Corsari, Sardegna Spiaggia di s’Arena Scoada, Sardegna Spiaggia di Cartoe, Sardegna Spiaggia della Padulella, Toscana Spiaggia di Varigotti, Liguria Spiaggia di Cala Monte Turno, Sardegna Spiaggia del Frascone, Puglia Spiaggia di Portixeddu, Sardegna Spiaggia di San Nicolò, Sardegna Spiaggia di Porto Pino, Sardegna Spiaggia di Calata Turchino, Abruzzo Spiaggia di Piscina Rei, Sardegna Spiaggia il Golfetto, Sardegna Spiaggia Della Torre Vignola Mare, Sardegna Spiaggia di Monaco Mirante, Puglia Spiaggia di Lu Impostu, Sardegna

FONTE: Holidu

