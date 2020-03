CiaoAldo adegua il servizio alle normative per combattere il Coronavirus

Le misure contro la diffusione del Coronavirus ci spingono a modificare le nostre abitudini e CiaoAldo, la popolare app che fornisce autisti per la propria auto, non fa eccezione.

Dopo aver proposto in occasione della Festa della Donna un’offerta speciale con autisti muniti di mascherine, la piattaforma ora si adatta alle nuove regole, ricordando ai propri clienti che è possibile spostarsi all’interno delle città italiane solo per comprovate esigenze e compilando l’autocertificazione che viene messo a disposizione A QUESTO LINK

Tuttavia, coerentemente con queste norme, il servizio continua per chi ha effettive esigenze (come fare la spesa o prestare cure a un parente anziano), ma non può o non vuole guidare la propria auto.

Il servizio degli autisti CiaoAldo può essere prenotato sul sito www.ciaoaldo.com, maggiori informazioni al numero 3397350284.

