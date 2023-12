Non si placano le polemiche su Chiara Ferragni. Dopo il caso del pandoro e delle uova di Pasqua, in rete circola una nuova grana. È infatti diventato virale su TikTok un video in cui due ragazze denunciano di non aver mai ricevuto alcuni regali ordinati dal sito dell’influencer. Nel filmato le due amiche fingono di scambiarsi pacchi invisibili sotto l’albero, con la didascalia “Scambiandoci i regali ordinati dal sito di Chiara Ferragni il 26/11”.

Un ordine dunque che sarebbe stato effettuato con largo anticipo, ma il pacco non sarebbe arrivato in tempo per Natale. Molte le reazioni nella sezione commenti del video, tra le testimonianze di casi analoghi e chi invece ironizza facendo riferimento al periodo buio che sta vivendo l’imprenditrice digitale, da giorni assente sui social. A riportare la notizia è il Corriere.