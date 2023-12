Il pandoro di Chiara Ferragni rivenduto a 100 euro su eBay

Il pandoro Christmas Pink, prodotto dalla Balocco e griffato Chiara Ferragni, al centro delle polemiche in questi giorni dopo la sanzione dell’Agcom per pratiche commerciali scorrette, è stato rivenduto su Ebay per ben 100 euro.

Dopo le polemiche e il video di scuse dell’influencer, infatti, qualcuno ha pensato bene di mettere in vendita il pandoro, il cui costo originario era di 9 euro.

“Condizione: non usato” si legge nella descrizione del prodotto, che verrà consegnato tra il 22 e il 29 dicembre: il compratore, dunque, potrebbe anche non riceverlo entro Natale.

Su eBay, la piattaforma web che permette agli utenti di vendere e acquistare prodotti sia nuovi che usati, anche un altro utente ha messo in vendita il pandoro di Chiara Ferragni alla modica cifra di 50 euro.

O meglio, questo era la base d’asta visto che in poche ore il prezzo ha già raggiunto i 61 euro. A contenderselo sono tre utenti con l’asta che terminerà la notte del 25 dicembre.

Sulla piattaforma, inoltre, si trovano anche le uova di Pasqua griffate Ferragni, e vendute in collaborazione con Dolci Preziosi nel 2021 e 2022, che, secondo Selvaggia Lucarelli sarebbero state messe in commercio con la stessa campagna di comunicazione imbastita con il pandoro.

Chi non fosse interessato alle uova, può “accontentarsi” delle sorprese messe in vendita sempre su eBay a prezzi non proprio di mercato.