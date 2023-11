Con alcuni post su Instagram, Chiara Ferragni ha voluto sensibilizzare il suo vasto pubblico sull’importanza di donare il sangue. L’influencer ha raccontato di averlo fatto per la prima volta in questi giorni, e ha lanciato un appello ai suoi follower, affinché facciano altrettanto. “Non abbiate paura”, spiega l’imprenditrice digitale. “Tutto il procedimento è veloce e assolutamente non doloroso”. A inizio ottobre, dopo essere stato dimesso dall’ospedale, dove era ricoverato da otto giorni a causa di emorragie dovute a due ulcere intestinali, Fedez aveva condiviso un appello dell’Avis a donare. “Sono orgogliosa di esserlo diventata anche io”, ha fatto sapere Ferragni.

Negli scatti, accanto al post, Chiara Ferragni si mostra stesa sul lettino del Policlinico di Milano intenta a fare la sua prima donazione, poi insieme a medici e infermieri del reparto donazioni. “Da tempo volevo diventare donatrice di sangue ed oggi finalmente ho fatto la mia prima donazione. Un piccolo gesto che però tanto piccolo non è: una singola donazione aiuta come minimo tre pazienti riceventi (ogni sacca viene divisa in plasma, piastrine e globuli rossi) ed il sangue donato aiuta anche la ricerca verso moltissime malattie e patologie”, ha scritto la moglie di Fedez.

“Donare sangue ha dei vantaggi anche verso il donatore: ad ogni donazione vengono fatti diversi screening di medicina preventiva. Si dà per scontato che le strutture ospedaliere abbiano tanto sangue a disposizione ma mi è stato detto che invece spronare la gente a donare è importantissimo perché c’è sempre più bisogno: se avete sempre voluto farlo e non avete mai provato non abbiate paura, tutto il procedimento è veloce ed assolutamente non doloroso”, il messaggio di incoraggiamento dell’imprenditrice. Infine Ferragni ringrazia tutti i donatori, con un riferimento al caso di Fedez: “Grazie a tutti i donatori per aver salvato la vita di migliaia di persone, compresa quella di mio marito. Sono orgogliosa di esserlo diventata anche io”.