Quanto costano gli abiti di Chiara Ferragni indossati al matrimonio della sorella Francesca

Si è svolto ieri, nella lussuosa location del Castello di Rivalta, nel piacentino, il matrimonio tra Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti. Nozze poco social, quasi blindate, con rare immagini che sono apparse qua e là sui profili degli invitati. Anche gli stessi Ferragnez, sempre prodighi di Storie e contenuti per i propri follower, sono stati assai parchi.

Chiara Ferragni era una delle damigelle, insieme all’altra sorella Valentina. L’influencer da milioni di fan nel corso della cerimonia ha sfoggiato due abiti. Il primo, come riporta Fanpage, è un vestito firmato Atelier Emé, marchio che ha sponsorizzato le nozze creando gli abiti per le sorelle Ferragni e per la madre Marina Di Guardo.

Un modello in raso celeste che ricorda la moda anni Novanta tornata ultimamente in auge. Lo scollo all’americana è impreziosito da dettagli di passamaneria lucente, ricoperta di strass, che prosegue con un incrocio sparkling sulla schiena nuda. Una linea molto semplice, esaltata dal profondo spacco laterale. Il costo? Secondo quanto si può leggere sul sito del brand è di 390 euro.

Dopo il matrimonio, Chiara ha cambiato abito per partecipare alla cena e al party. Qui la moglie di Fedez ha sfoggiato un vestito lungo da sera nero, impreziosito con inserti in tessuto lucente, ancora firmato Atelier Emé. Un modello monospalla con inserti in rete di strass che illuminano il look aggiungendo un effetto vedo non vedo. Il costo è in questo caso maggiore: 1500 euro, sempre secondo quanto si può leggere dal sito.