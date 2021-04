Nuovo libro, anzi mag-book, per ReWriters, il movimento culturale fondato dalla giornalista e scrittrice Eugenia Romanelli che vuole riscrivere l’immaginario della contemporaneità per lasciare in eredità alla prossima generazione un insieme di nuovi parametri socioculturali capaci di orientare i giovani a sviluppare buone pratiche, si intitola “Food&Wine” ed è a cura della chef Cristina Bowerman, 1 stella Michelin, 3 forchette Gambero Rosso e orgoglio nazionale in tutto il mondo. Il libro verrà presentato da Eugenia Romanelli e Cristina Bowerman in diretta streaming sulla pagina Facebook e YouTube di ReWriters Magazine venerdì 9 aprile alle ore 19, alla presenza degli autori che hanno partecipato.

Oggetto originale, metà magazine e metà libro, è interamente autoprodotto e autofinanziato, in vendita solo sul sito rewriters.it i cui proventi vanno in sostegno dell’Associazione Culturale ReWriters, e anche questo mese raccoglie contributi di firme stellari, nel campo dell’enogastronomia e non solo. Si va da Rodrigo D’Erasmo, membro degli After Hours, a Francesca Romana Barberini, arcinota conduttrice tv e foodwriter, da Luciana della Donne, Founder Made in Carcere a Alessandro de Masi, Primo Consigliere dell’Ambasciata d’Italia in India, da Maria Pasquale, food journalist per CNN, The Telegraph, Conde Nast a Severino Salvemini, economista e accademico bocconiano, fino alle chef Marta Scalabrini e Marzia Buzzanca, al Tesoriere dell’ordine degli Psicologi, David Pelusi, al filantropo Alberto Cecchini, rappresentante del R.I.presso la FAO, l’IFAD e il World Food Program e benefattore della Rotary Foundation, a Sonia Massari, docente a Università Roma Tre e ISIA Design School, consulente scientifico e accademico a Future Food Institute, ma ancora tantissimi altri.

“Questo libro è usa sorta di TEDx scitta! Quando mi è stato proposto di curare un mag-book della collana ReWriters – spiega Bowerman – ho avuto più di un momento di esitazione: non sono una giornalista, neanche una scrittrice, non ho mai fatto una cosa del genere nella mia vita! Ma in qualche maniera la tentazione di riunire tutto ciò che rappresenta il mondo delle liberal arts e non solo, mi attraeva oltremodo. Nella curatela ho invitato colleghi con competenze diverse, per cultura e formazione, per offrire uno sguardo a 360 gradi sul mondo del food, condividendo il Manifesto ReWriters che dice che un punto di vista è solo la vista da un punto”.

Bowerman, Chef Donna dell’Anno a Identità Golose 2013, Best Female Italian Chef in Europe 2018 di Love Italian Life, Premio Galvanina come Miglior Chef 2018 (durante XVIII edizione del Festival della Cucina Italiana), premio FIC all’eccellenza, da sempre è donna e professionista impegnata e attivista su più fronti: Presidente dell’Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto, ha aderito a Chef Manifesto (l’iniziativa lanciata da Paul Newman che ha come obiettivo quello di porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare e promuovere l’agricoltura sostenibile entro il 2030), è impegnata per un nuovo un role model per le donne nella ristorazione (valore che le è stato riconosciuto anche in occasione di TEDxMilano Women, TedXaubg, public talks per raccontare e valorizzare le “idee che meritano di essere vissute”) ed è stata nominata Ambasciatrice dall’Associazione Telefono Rosa. Protagonista della più grande campagna di ACTION AID nel 2015, è tra i dieci fondatori nell’organizzazione Fiorano For Kids, per la ricerca sul ruolo terapeutico di diete specifiche nella cura dell’epilessia infantile, mentre nel gennaio del 2021, in occasione del World Economic Forum di Davos, prende parte al dibattito “Food, sustainable and irresistible”.

Fino a diventare blogger di ReWriters e curatrice di uno dei 12 mag-book 2021: “Il mag-book è un libro che esce ogni mese, quindi un po’ rivista e un po’ volume e, come tutto nel Movimento Culturale ReWriters, è una collana editoriale che tratta ogni mese un tema specifico con un taglio non convenzionale, anticonformista, usando il pensiero divergente per invitare le persone a sviluppare valore e fare innovazione: abbiamo in effetti la grande responsabilità di salvare il mondo, è un dovere etico verso i nostri figli che, se non cambiamo modo di ragionare e agire, si ritroveranno protagonisti dell’estinzione di homo sapiens”. La copertina del mag-book è a firma del più importante poeta di strada del mondo, Ivan, in collaborazione con Zeno Pax, ed è un’opera d’arte in 20 copie firmate realizzata apposta per il Movimento Culturale ReWriters a cui l’artista dona i proventi (in vendita qui).

I numeri già usciti di gennaio, febbraio e marzo hanno solcato il mondo di fumetti e videogiochi (Vauro, Fabio Magnasciutti, Silvia Zichè, Cuello, etc), della musica e delle arti (Ernesto Assante, Claudio Massarini, Jovanotti, Morgan, Riondino, etc) e dei post femminismi (Lorena Spampinato, Lidia Ravera, Melania Mazzucco, Nancy Brilli, Nadia Terranova, Irene Facheris, etc).

Leggi anche: Tutti gli articoli di ReWriters su TPI

Potrebbero interessarti Simona Ventura a TPI: “Vedo poco l’Isola dei Famosi, ho molti Webinar” Valentina Ferragni: "Soffro di insulinoresistenza. Più grave del previsto" No, il catcalling non è affatto un complimento (di Selvaggia Lucarelli)