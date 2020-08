Checco Zalone e De Gregori in vacanza insieme in Umbria

Checco Zalone ha deciso di passare qualche giornata di vacanza in Umbria. La star del cinema italiano, secondo quanto riporta Il corriere dell’Umbria, è stato ospite dell’amico Francesco De Gregori che ha casa sulle colline di Spello ormai da molti anni. L’ex comico di Zelig prima ha fatto tappa a Collepino, dove si è fermato al bar La locanda. Poi si è diretto a Foligno dove ha provato la cucina dello chef stellato Marco Gubbiotti. “E’ stato qui da noi due volte (domenica 23 agosto), di mattina e di sera – ha raccontato lo chef -. La prima volta è venuto con Francesco De Gregori e hanno preso caffè e centrifuga, poi Zalone è tornato la sera con un suo collaboratore così abbiamo preso coraggio e gli abbiamo chiesto di fare una foto con tutti noi. È stato davvero molto gentile e non sono mancate diverse battute mentre ci mettevamo in posa per lo scatto”.

L’amicizia tra Checco Zalone e Francesco De Gregori è di lunga data. Il cantautore romano tra l’altro ha invitato l’amico regista nel 2019 a partecipare al concerto all’Arena di Verona e in una intervista La Gazzetta del Mezzogiorno De Gregori ha dichiarato: “È un musicista grandioso. Quando si stuferà di fare cinema, e personalmente spero che non avvenga mai, lo vorrei come pianista nella mia band a patto che non sia troppo sindacale sulla paga…”.

Potrebbero interessarti Laura D’Amore, l’assistente di volo più seguita al mondo su Instagram Il tenero gesto d’amore di un ragazzo verso la fidanzata commuove il web Estate con l’amico a quattro zampe: come gli italiani hanno affrontato queste ultime vacanze estive