“Non la mangerebbe neanche il mio cane”: ristoratore insultato per la carbonara con la pancetta a cubetti

Ristoratore insultato per la carbonara con la pancetta a cubetti

Un ristoratore è stato insultato sui social per via di una carbonara con la pancetta a cubetti. Il titolare della trattoria “La bottega della carne”, situato a Squinzano, in provincia di Lecce, in Puglia, ha infatti condiviso sulla sua pagina Facebook la foto di una serie di primi piatti tra cui spuntava anche una carbonara, preparata con la pancetta anziché che con il guanciale.

La ricetta ha provocato lo sdegno degli utenti da diventare addirittura virale sui social. In molti, infatti, si sono riversati sul profilo del ristorante per commentare, anche con insulti, la foto incriminata.

“Roma ti schifa” ha scritto qualcuno. E ancora: “Non la mangerebbe neanche il mio cane”. Critiche alle quali il gestore del ristorante ha replicato rispondendo a ogni singolo commento anche con toni piuttosto forti.

“Abbiamo abbastanza clienti da poter rifiutare la vostra presenza. Grazie per la vostra squisita gentilezza, degna di una vera signora. O signore?” ha scritto il ristoratore.

E ancora: “Fatti curare da uno bravo”, oppure “Hai dei limiti”. Il proprietario, quindi, ha invitato tutti coloro che hanno criticato la carbonara a non presentarsi nel suo locale: “Non gradiremmo neanche un po’ la vostra presenza, andate oltre”.