Buona Pasqua 2024: frasi e immagini per i vostri auguri su WhatsApp e Facebook, 31 marzo

BUONA PASQUA 2024 FRASI E IMMAGINI – Oggi, 31 marzo 2024, è Pasqua, la festa più importante per i cattolici, con cui si celebra la Risurrezione di Gesù. Un giorno di grande festa in tutto il mondo, da trascorrere in compagnia di parenti e amici, tra tavole imbandite e le immancabili uova di cioccolato. Nel corso delle prossime ore molti saranno i messaggi che riceveremo e che manderemo per fare gli auguri ad amici e parenti. Siete alla ricerca di qualche ispirazione per i vostri auguri di buona Pasqua 2024? Di seguito alcune frasi che potrebbero fare al caso vostro:

Ti auguro di passare una meravigliosa Pasqua circondata da coloro che ami di più. Tanti auguri!

Buona Pasqua! Possa questo bellissimo giorno essere una testimonianza dell’amore e della gloria di Dio.

Che la tua vita sia piena di certezze come la pioggia a Pasquetta. Buona Pasqua!

Possa tu trovare il rinnovamento di speranza, salute, amore e dello spirito di Dio. Buona Pasqua a te e alla tua adorabile famiglia!

Affettuosi auguri per tutte le meraviglie che questo momento speciale può portare. Buona Pasqua!

Ti invio tantissimi auguri di speranza, gioia e rinnovamento. Buona Pasqua a te e famiglia!

In un giorno speciale come la Pasqua non posso che farti gli auguri prima di tutti e ricordarti quanto tu abbia cambiato la mia vita in meglio. Buona Pasqua amore mio!

In questo giorno di Pasqua ti mando tanti abbracci gioiosi. Possano tutti i tuoi sogni e desideri diventare realtà.

Ho una notizia buona e una cattiva. Quella buona è che oggi possiamo mangiare tutto il cioccolato che vogliamo. La cattiva è che i nostri girovita potrebbero risentirne. Buona Pasqua!

Che questa Pasqua ci faccia riscoprire il valore delle piccole cose. Auguri!

Ti auguro una Pasqua ricca di pace, gioia, serenità e soprattutto di uova al cioccolato!

Possano questi giorni di festa portarti nuova speranza per un domani migliore. Buona Pasqua!

Immagini

Abbiamo visto alcune frasi per i vostri auguri di buona Pasqua 2024, ma vediamo anche delle immagini carine che potrebbero fare al caso vostro, da inviare magari come buongiorno su Facebook e WhatsApp. I vostri amici e parenti saranno felicissimi: