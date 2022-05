Buona Festa della Mamma 2022: le immagini per gli auguri

BUONA FESTA DELLA MAMMA 2022 IMMAGINI AUGURI – Anche oggi, 8 maggio 2022, come ogni anno, si svolge la Festa della Mamma, un’occasione per inviare gli auguri alle nostre mamme, tra le persone più importanti, coloro che ci hanno dato la vita. Ecco allora una serie di immagini affettuose e divertenti per augurare Buona Festa della Mamma 2022, da inviare e condividere su Facebook e WhatsApp. Può esser per esempio un modo per mandare il buongiorno alla nostra mamma in maniera originale e diversa dal solito. Ecco alcune proposte.

Buona festa della mamma 2022: frasi

Abbiamo visto tante immagini per augurare una buona festa della mamma 2022, ma quali sono alcune frasi da inviare e delle citazioni per accompagnare le immagini? Ecco una nostra selezione.