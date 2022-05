Buon primo maggio 2022: le frasi per gli auguri su WhatsApp

BUON PRIMO MAGGIO 2022 FRASI AUGURI – Oggi, domenica 1 maggio 2022, è la Festa dei Lavoratori, e come da tradizione molti sono soliti inviare e condividere i propri messaggi di auguri e di Buon primo maggio ad amici e parenti, magari su WhatsApp o su Facebook. Se siete alla ricerca di frasi divertenti e citazioni da inviare e condividere come auguri di Buon 1 maggio 2021 questo articolo fa al caso vostro. Ecco le frasi più belle per augurarsi un buon primo maggio 2022, magari per un buongiorno diverso:

Amico mio sei il lavoratore più serio e in gamba che io conosca, per questa ragione non potevo non farti gli auguri per la festa dei lavoratori. Come te ce ne sono pochi, buon primo maggio.

Oggi rilassati, mangia e si felice. Domani ritornerai a lavoro più carico di sempre e continuerai a svolgere la tua professione con la professionalità che tu solo hai. Buon primo maggio.

Anche il primo maggio 2021 è arrivato, ai miei amici auguro una giornata in compagnia e allegria e tanto lavoro per il resto dell’anno. Il lavoro rafforza l’uomo ragazzi, buon primo maggio.

Il lavoro nobilita l’animo e tu che hai lavorato una vita lo sai bene. Tanti auguri amica mia, che possa essere per te un primo maggio pieno di amore e felicità.

Buona festa dei lavoratori a tutti i miei amici, che anche lontani uno dall’altro, possiate lo stesso trascorrere una giornata spensierata in riva la mare o in una scampagnata in montagna, che possiate ricaricarvi in questo bel giorno per tornare al lavoro più attivi e professionali di sempre.

Oggi primo maggio è la festa dei lavoratori, a te amico mio che sei stato sempre un lavoratore serio e onesto, auguro di trascorrere una giornata meravigliosa in compagnia di tutti i tuoi cari.

Siamo lavoratori onesti, professionali e per noi lavorare è motivo di orgoglio e ragione di vita. Per queste ragioni auguro a me e a voi un buon primo maggio.

