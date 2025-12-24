Buon Natale 2025: frasi e immagini da inviare per i vostri auguri nel giorno della Vigilia

BUON NATALE 2025 – Tra poche ore sarà Natale e, come ogni anno, saremo inondati di messaggi (sms, WhatsApp, Instagram…) di auguri a cui dovremo o vorremo rispondere. Siete a corto di fantasia? Cercate qualche spunto utile? In questo articolo troverete frasi e immagini utili per i vostri auguri di buon Natale 2025 da mandare ad amici e parenti.

Frasi

La magia di questi freddi giorni natalizi è sempre spettacolare, spero di riscaldarvi con il mio caloroso augurio…

Con la speranza di rivederci presto, tanti auguri amico mio!

Con affetto e stima, vi auguro un sereno Natale a voi tutti in famiglia!!!

Vorrei poter mettere lo spirito del Natale all’interno di un barattolo e poterlo tirare fuori mese per mese, poco alla volta. (Harlan Miller – Scrittore)

Ti auguro un periodo natalizio divertente e sorprendente, di quelli impossibili da dimenticare.

Con il passare degli anni la magia di vivere il Natale cambia sapore, ma è bello sapere che nonostante il trascorrere degli anni…rivederti è sempre un magico regalo. Tanti auguri amico mio!!!

Che questo Natale vi travolga in un caloroso abbraccio, portandovi tanta allegria!!!

Vi auguriamo uno splendido Natale. Auguri!

And so happy Christmas for black and for white. For yellow and red ones let’s stop all the fights. (John Lennon – Cantante)

Il Natale è il luogo in cui conservare i ricordi della nostra innocenza. (Joan Mills – Musicista)

Il Natale non è un tempo né una stagione, ma uno stato d’animo. Amare la pace e la buona volontà, essere abbondanti in misericordia, è avere il vero spirito del Natale. (Calvin Coolidge – Uomo politico)

Cos’è il Natale? È la tenerezza del passato, il valore del presente e la speranza del futuro. È il desiderio più sincero che ogni tazza trabocchi di ricche ed eterne benedizioni, e che ogni via porti alla pace. (Agnes Mae Pharo – Scrittrice)

Il Natale è la sorpresa di un Dio bambino, di un Dio povero, di un Dio debole, di un Dio che abbandona la sua grandezza per farsi vicino a ognuno di noi. (Papa Francesco)

La mia idea di Natale è molto semplice: amare gli altri. A pensarci bene, perché dobbiamo aspettare il Natale per farlo? (Bob Hope – Attore)

Che la magia che caratterizza il Natale possa coinvolgerti. Ti voglio un bene dell’anima. Felice e sereno Natale

Ho sempre pensato al Natale come ad un bel momento. Un momento gentile, caritatevole, piacevole e dedicato al perdono. L’unico momento che conosco, nel lungo anno, in cui gli uomini e le donne sembrano aprire consensualmente e liberamente i loro cuori, solitamente chiusi. (Charles Dickens – Scrittore)

Tutto quello che voglio per Natale sei tu! (Mariah Carey – Cantante)

Tutte le feste della Chiesa sono belle… la Pasqua, sì, è la glorificazione… ma il Natale ha una tenerezza, una dolcezza infantile che mi prende tutto il cuore. (Padre Pio)

Che la gioia del Natale scaldi il cuore a te e famiglia. Auguri!

Tanti auguri di Buon Natale! Mi raccomando mangia poco.

La nascita di Gesù e alle porte, la luce della sua nascita illumini il tuo cammino. Tanti auguri

Lo sai che a Natale si è tutti più buoni, allora che ne dici se come regalo mi regali un nuovo smartphone!!! Scherzavo il mio più bel regalo per questo Natale è condividere qualche attimo con te, dato che per lavoro siamo sempre più lontani!!!

Cercate di vincere ogni tristezza, di voler bene a chi è con voi, di stupirvi della vita.

Ti auguro un Natale carico di regali, soprattutto quelle che ti danno tante soddisfazioni, e che ti cambiano l’ umore riempiendo il cuore di gioiosa allegria. Buon Natale!!

Buon Natale con il cuore! Auguri!

Il tuo cuore è pieno di desideri e sogni che riempiono la tua vita e la rendono speciale. Possa la nascita di Gesù bambino avverare tutti i tuoi sogni. Tanti auguri!

Auguri Buon Natale 2025: le immagini

Abbiamo visto le frasi per gli auguri di buon Natale 2025, ma le immagini? Eccone alcune che potrebbero fare al caso vostro: