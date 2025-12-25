Buon Natale 2025: frasi e citazioni per i vostri auguri su WhatsApp oggi, 25 dicembre

Siete alla ricerca di qualche frase celebre o citazione da utilizzare per i vostri auguri di Buon Natale 2025 oggi, giovedì 25 dicembre? Questo articolo potrebbe fare al caso vostro. Abbiamo infatti raccolto alcune citazioni e frasi utilizzabili per le feste natalizie. Eccole:

La mia idea di Natale è molto semplice: amare gli altri. A pensarci bene, perché dobbiamo aspettare il Natale per farlo? (Bob Hope – Attore)

Che la gioia del Natale scaldi il cuore a te e famiglia. Auguri!

Ti auguro un periodo natalizio divertente e sorprendente, di quelli impossibili da dimenticare.

Con il passare degli anni la magia di vivere il Natale cambia sapore, ma è bello sapere che nonostante il trascorrere degli anni…rivederti è sempre un magico regalo. Tanti auguri amico mio!!!

Il Natale è la sorpresa di un Dio bambino, di un Dio povero, di un Dio debole, di un Dio che abbandona la sua grandezza per farsi vicino a ognuno di noi. (Papa Francesco)

Tanti auguri di Buon Natale! Mi raccomando mangia poco.

Il tuo cuore è pieno di desideri e sogni che riempiono la tua vita e la rendono speciale. Possa la nascita di Gesù bambino avverare tutti i tuoi sogni. Tanti auguri!

Il Natale non è un tempo né una stagione, ma uno stato d’animo. Amare la pace e la buona volontà, essere abbondanti in misericordia, è avere il vero spirito del Natale. (Calvin Coolidge – Uomo politico)

Vorrei poter mettere lo spirito del Natale all’interno di un barattolo e poterlo tirare fuori mese per mese, poco alla volta. (Harlan Miller – Scrittore)

And so happy Christmas for black and for white. For yellow and red ones let’s stop all the fights. (John Lennon – Cantante)

Che questo Natale vi travolga in un caloroso abbraccio, portandovi tanta allegria!!!

Vi auguriamo uno splendido Natale. Auguri!

Cos’è il Natale? È la tenerezza del passato, il valore del presente e la speranza del futuro. È il desiderio più sincero che ogni tazza trabocchi di ricche ed eterne benedizioni, e che ogni via porti alla pace. (Agnes Mae Pharo – Scrittrice)

La nascita di Gesù e alle porte, la luce della sua nascita illumini il tuo cammino. Tanti auguri

Lo sai che a Natale si è tutti più buoni, allora che ne dici se come regalo mi regali un nuovo smartphone!!! Scherzavo il mio più bel regalo per questo Natale è condividere qualche attimo con te, dato che per lavoro siamo sempre più lontani!!!

Tutto quello che voglio per Natale sei tu! (Mariah Carey – Cantante)

Tutte le feste della Chiesa sono belle… la Pasqua, sì, è la glorificazione… ma il Natale ha una tenerezza, una dolcezza infantile che mi prende tutto il cuore. (Padre Pio)

Ho sempre pensato al Natale come ad un bel momento. Un momento gentile, caritatevole, piacevole e dedicato al perdono. L’unico momento che conosco, nel lungo anno, in cui gli uomini e le donne sembrano aprire consensualmente e liberamente i loro cuori, solitamente chiusi. (Charles Dickens – Scrittore)

Il Natale è il luogo in cui conservare i ricordi della nostra innocenza. (Joan Mills – Musicista)

