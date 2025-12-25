Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 07:05
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Costume
Costume

Buon Natale 2025: frasi e citazioni per i vostri auguri su WhatsApp oggi, 25 dicembre

Immagine di copertina
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Buon Natale 2025: frasi e citazioni per i vostri auguri su WhatsApp oggi, 25 dicembre

Siete alla ricerca di qualche frase celebre o citazione da utilizzare per i vostri auguri di Buon Natale 2025 oggi, giovedì 25 dicembre? Questo articolo potrebbe fare al caso vostro. Abbiamo infatti raccolto alcune citazioni e frasi utilizzabili per le feste natalizie. Eccole:

  • La mia idea di Natale è molto semplice: amare gli altri. A pensarci bene, perché dobbiamo aspettare il Natale per farlo? (Bob Hope – Attore)
  • Che la gioia del Natale scaldi il cuore a te e famiglia. Auguri!
  • Ti auguro un periodo natalizio divertente e sorprendente, di quelli impossibili da dimenticare.
  • Con il passare degli anni la magia di vivere il Natale cambia sapore, ma è bello sapere che nonostante il trascorrere degli anni…rivederti è sempre un magico regalo. Tanti auguri amico mio!!!
  • Il Natale è la sorpresa di un Dio bambino, di un Dio povero, di un Dio debole, di un Dio che abbandona la sua grandezza per farsi vicino a ognuno di noi. (Papa Francesco)
  • Tanti auguri di Buon Natale! Mi raccomando mangia poco.
  • Il tuo cuore è pieno di desideri e sogni che riempiono la tua vita e la rendono speciale. Possa la nascita di Gesù bambino avverare tutti i tuoi sogni. Tanti auguri!
  • Il Natale non è un tempo né una stagione, ma uno stato d’animo. Amare la pace e la buona volontà, essere abbondanti in misericordia, è avere il vero spirito del Natale. (Calvin Coolidge – Uomo politico)
  • Vorrei poter mettere lo spirito del Natale all’interno di un barattolo e poterlo tirare fuori mese per mese, poco alla volta. (Harlan Miller – Scrittore)

Ancora non avete trovato le frasi giuste per i vostri auguri di Buon Natale 2024? Eccone altre:

  • And so happy Christmas for black and for white. For yellow and red ones let’s stop all the fights. (John Lennon – Cantante)
  • Che questo Natale vi travolga in un caloroso abbraccio, portandovi tanta allegria!!!
  • Vi auguriamo uno splendido Natale. Auguri!
  • Cos’è il Natale? È la tenerezza del passato, il valore del presente e la speranza del futuro. È il desiderio più sincero che ogni tazza trabocchi di ricche ed eterne benedizioni, e che ogni via porti alla pace. (Agnes Mae Pharo – Scrittrice)
  • La nascita di Gesù e alle porte, la luce della sua nascita illumini il tuo cammino. Tanti auguri
  • Lo sai che a Natale si è tutti più buoni, allora che ne dici se come regalo mi regali un nuovo smartphone!!! Scherzavo il mio più bel regalo per questo Natale è condividere qualche attimo con te, dato che per lavoro siamo sempre più lontani!!!
  • Tutto quello che voglio per Natale sei tu! (Mariah Carey – Cantante)
  • Tutte le feste della Chiesa sono belle… la Pasqua, sì, è la glorificazione… ma il Natale ha una tenerezza, una dolcezza infantile che mi prende tutto il cuore. (Padre Pio)
  • Ho sempre pensato al Natale come ad un bel momento. Un momento gentile, caritatevole, piacevole e dedicato al perdono. L’unico momento che conosco, nel lungo anno, in cui gli uomini e le donne sembrano aprire consensualmente e liberamente i loro cuori, solitamente chiusi. (Charles Dickens – Scrittore)
  • Il Natale è il luogo in cui conservare i ricordi della nostra innocenza. (Joan Mills – Musicista)

Avete trovato le frasi giuste per i vostri auguri di Buon Natale 2025? Qui ne potete leggere altre.

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Costume / Il 2026 è l’anno dei ponti: ecco come fare 31 giorni di vacanza con 8 di ferie
Costume / Flightradar24 permette di seguire in tempo reale il viaggio di Babbo Natale per consegnare i regali
Costume / Buon Natale 2025: frasi celebri e citazioni da mandare oggi, 24 dicembre
Ti potrebbe interessare
Costume / Il 2026 è l’anno dei ponti: ecco come fare 31 giorni di vacanza con 8 di ferie
Costume / Flightradar24 permette di seguire in tempo reale il viaggio di Babbo Natale per consegnare i regali
Costume / Buon Natale 2025: frasi celebri e citazioni da mandare oggi, 24 dicembre
Costume / Oro: il rifugio per i tuoi investimenti
Costume / Buon Natale 2025: frasi e immagini da inviare per i vostri auguri nel giorno della Vigilia
Costume / Buon Natale 2025: frasi e immagini da inviare per i vostri auguri
Costume / L’eleganza della maglieria nel guardaroba da ufficio
Costume / Aumentano le persone che scelgono di non festeggiare il Natale in famiglia
Costume / Politica, spettacoli, sport: tutte le date chiave del 2026
Costume / A Minniti il riconoscimento del Movimento Italiano della Gentilezza
Ricerca