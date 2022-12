Buon anno 2023: frasi e immagini per i vostri auguri da mandare su WhatsApp

BUON ANNO 2023 FRASI IMMAGINI AUGURI – Il 2023 è arrivato: stanotte – 31 dicembre 2022 – saluteremo l’anno vecchio per far posto al nuovo. Il tutto con la speranza che sia migliore di quello che si sta chiudendo che ha visto sì lo scemare della pandemia ma anche la nasciata di una nuova guerra… Moltissimi di noi nelle prossime ore riceveranno tanti messaggi di auguri a cui dovranno rispondere. Siete a corto di idee? Non sapete che rispondere? Niente panico, questo articolo potrebbe fare al caso vostro. Abbiamo raccolto alcune frasi utili per i vostri auguri di buon anno 2023. Eccole:

L’inizio di ogni anno ti porta ad un passo più vicino al raggiungimento dei tuoi sogni. Spero che quest’anno sia la svolta e che i tuoi sogni diventino finalmente realtà.

Possa ogni stella presente nel cielo, portare amore e allegria a te. Buon anno 2023!

Il vecchio anno è passato. Lasciate che il passato morto seppellisca la propria morte. Il nuovo anno ha preso possesso dell’orologio del tempo. Tutti acclamano i compiti e le possibilità dei prossimi dodici mesi! (Edward Payson Powell)

Sii sempre in guerra con i tuoi vizi, in pace con i tuoi vicini, e lascia che ogni nuovo anno ti trovi un uomo migliore. (Benjamin Franklin)

L’anno che sta arrivando tra un anno passerà / io mi sto preparando è questa la novità. (Lucio Dalla)

Ogni nuovo anno ti offre l’occasione perfetta per iniziare qualcosa di nuovo e fresco. Così fai la tua parte quest’anno e rendi il mondo un posto migliore per te stesso e gli altri. Buon 2023!

Spero che tu sparga gioia e felicità ovunque tu vada tutti i 365 giorni di questo 2023 e ottenga lo stesso in cambio. Buon anno a te!

Per mettere fine a qualcosa di vecchio, dobbiamo iniziare una cosa nuova, augurandoti un cuore pieno di gioia anche se le parole qui sono poche. Un felice anno nuovo!

Un ottimista sta in piedi fino a mezzanotte per vedere l’Anno Nuovo. Un pessimista sta in piedi fino a mezzanotte per essere sicuro che l’anno vecchio sia passato. (Bill Vaughan)

Espandi i tuoi amici cerchi questo nuovo anno, incontra nuove persone, comunica e fai nuove amicizie. Si tratta di gioire e di dare il benvenuto al nuovo anno nella grandiosità.

Possa tu essere benedetto abbastanza da passare questo nuovo anno con i tuoi genitori, amici, persone care. Sii grato e avrai solo buone cose che ti vengono in mente. Buon 2023.

Il comportamento giusto per tutto il periodo delle feste è quello di essere ubriaco. Tale stato culmina nel Capodanno quando sei così ubriaco da baciare la donna che hai sposato. (P. J. O’Rourke)

Abbiamo visto le frasi d’autore e non per i vostri auguri di buon anno 2023, ma vediamo anche alcune immagini che potrebbero tornare utili. Di seguito ne abbiamo raccolte qualcuna (scaricatela sul vostro cellulare o pc e mandatela a parenti e amici):

