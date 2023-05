In occasione dell’evento il “Salone Del Libro 2023”, Benedetta Rossi si è resa protagonista di alcune inedite dichiarazioni in merito al suo sfogo diventato virale sui social. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Nel corso dei primi giorni di maggio, Benedetta Rosi si era lasciata andare ad un duro sfogo sui social. La food blogger aveva pubblicato un video sul suo profilo Instagram per rispondere a tutte le persone che aveva sollevato numerose critiche contro di lei per via delle sue ricette.

A distanza di qualche settimana dall’accaduto, la donna ha voluto spiegare i motivi che l’hanno portata a sfogarsi sui social. In occasione del suo intervento a “Il Salone Del Libro 2023”, la donna ha detto: “Non mi sono mai lamentata. Le critiche ho lasciato di farmele scivolare. Quando però le critiche diventano il pretesto per attaccare le persone come mei, quelle che credono nei valori sani e basilari, ho sentito il bisogno di esplodere. Di prendere le difese di queste persone. Quando parlo io un po’ si sente. Ci sono, invece, persone che non si sentono e che assorbono quello che leggono. E magari questa cosa li turba”.

Stando alle sue dichiarazioni, la cuoca ha volute prendere le difese delle persone semplice che vengono derise ogni giorno: “Sapere che le persone che mi seguono leggono cose cattive scritte contro di loro e hanno già i loro problemi da risolvere, mi disturba. Mi fa star male. Mi chiedo quale sia il motivo di fondo per accanirsi nei confronti di persone che non hanno fatto niente di male se non vivere degnamente. Questo ha dato il via al mio sfogo. Non pensavo che ottenesse questa grande eco. Ma se è servito a tirare un po’ le orecchie e a ritrovare un po’ di sana educazione e rispetto sui social”.

Infine, con queste parole Benedetta Rossi ha concluso il suo discorso: “Sento un forte senso di responsabilità perché raggiungo tante persone. Il messaggio che deve passare è che non bisogna mai offendere, escludere o deridere”.