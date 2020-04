Bellissima Italia lancia la nuova campagna “Bellissima Reloaded”

E’ online a partire da oggi, 6 aprile, la nuova campagna online Bellissima Italia “Reloaded”, un inno ad usare la testa che è metaforico e al tempo stesso concreto: un invito chiaro rivolto alle consumatrici a reagire in modo socialmente responsabile alla situazione di emergenza che tutti noi stiamo vivendo.

L’operazione prende il via dall’ultima campagna “Be your own influencer”, riproponendo le stesse scene fresche e coinvolgenti ed il linguaggio social che parla direttamente alle consumatrici più giovani, sensibilizzandole a rispondere con coscienza alla nuova routine che siamo chiamati a rispettare.

Ancora una volta nella comunicazione del brand, la realtà virtuale si pone non come l’unico schermo attraverso cui guardare il mondo, ma come strumento utile a vivere con proattività e consapevolezza nel mondo reale, questa volta non per realizzare solo un’idea di sé ma un’idea di collettività unita e solidale.

Nell’attesa di tornare presto a ballare insieme per le strade, l’imperativo quindi è usa la testa: stai a casa, non abbassare la guardia, non seguire fake news. La tua influencer sei tu.

Questa campagna intende sottolineare l’attenzione che il brand rivolge da sempre alle proprie consumatrici, rendendosi complice non solo nel valorizzare la loro bellezza, ma anche nell’affrontare il quotidiano con positività ed energia.

La campagna Bellissima Italia “Reloaded” coinvolgerà sinergicamente social network e canale YouTube a partire dal 6 aprile 2020, con formati da 6’’ e 15’’.

Agenzia Creativa: Red Robiglio&Dematteis

About Bellissima Italia

Il Gruppo Tenacta presidia il mondo Beauty attraverso il brand Bellissima Italia: con il suo lancio nel 2005, prende vita un

progetto internazionale dedicato allo styling dei capelli ed alla bellezza e cura di ogni donna, per portare nel mondo lo stile e l’eleganza tipicamente italiani. In questi anni Bellissima è diventata leader in Italia in diverse categorie dell’Hair&Beauty Care.

La mission di Bellissima è, da sempre, quella di portare a casa delle donne strumenti specifici e di efficacia professionale,

per esprimere in totale libertà il proprio fascino e sentirsi sempre bellissima, con gesti semplici. Perché ogni donna è

diversa da ogni altra e la sua vera bellezza risiede proprio nelle sue differenze, nelle sue specificità. La gamma completa che vede il suo core nell’haircare, risponde a molteplici esigenze legate ad un unico, grande obiettivo che accomuna tutte le donne: prendersi cura di sé per realizzare il proprio e personale progetto di bellezza. La costante ricerca di tecnologie innovative, le prestazioni altamente professionali e la semplicità di utilizzo, accompagnati ad un gusto tutto italiano per il design elegante e distintivo, rendono i prodotti Bellissima amati e desiderati dalle consumatrici di tutto il mondo.