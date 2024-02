Aeroporti di Roma celebra i suoi primi 50 anni e, per l’occasione, lancia il nuovo logo. Nell’evento organizzato all’aeroporto di Fiumicino, infatti, è stata svelata la nuova veste grafica dell’azienda, parte del Gruppo Mundys, che gestisce il Leonardo da Vinci di Fiumicino e il G.B. Pastine di Ciampino.

La manifestazione ha visto la partecipazione, tra gli altri, del sindaco di Fiumicino Mario Baccini, del Ministro della Funzione Pubblica Paolo Zangrillo, del Presidente ADR Vincenzo Nunziata, del Presidente Mundys Giampiero Massolo, di Alessandra Bruni Presidente ENAV e di Antonino Turicchi Presidente ITA Airways.

Sono quindi intervenuti, moderati dalla giornalista Manuela Moreno, la Sindaca del Comune di Ciampino Emanuela Colella, l’Assessore ai grandi eventi, sport, turismo e moda del Comune di Roma Alessandro Onorato, Roberta Angelilli Vicepresidente della Regione Lazio, Antonio Aurigemma Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, Marco Troncone Amministratore Delegato ADR, Ludovica Donzelli e Stefania Del Pizzo di Aeroporti di Roma, il Presidente ENAC Pierluigi Di Palma, Claudio Barbaro Sottosegretario al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Durante la mattinata, inoltre, la messa in scena di un estratto della “Commedia Divina”, interpretata dalla Compagnia del Teatro Patologico, seguita dal video-intervento del Cardinal Gianfranco Ravasi, Presidente emerito del Pontificio Consiglio della Cultura.

“Oggi celebriamo mezzo secolo di storia aziendale. In questi cinquant’anni di attività la società ha saputo accompagnare i cambiamenti epocali che hanno caratterizzato la storia del Paese, si è adeguata ai mutamenti sociali e culturali in corso e ha talvolta anche anticipato i grandi cambiamenti globali. Sviluppando gli aeroporti della Capitale, ha riportato Roma nella sua giusta collocazione, ridandole centralità e protagonismo e facendone un hub intercontinentale per il trasporto aereo. È con questo spirito che ci accingiamo ad affrontare gli anni a venire, confermando il nostro impegno nel raggiungimento di nuovi traguardi, innovando, lavorando con e per il nostro territorio e sostenendo le future generazioni, consapevoli della responsabilità che abbiamo nei confronti della società e della nostra comunità aeroportuale”, ha dichiarato il Presidente di Aeroporti di Roma, Vincenzo Nunziata.

Queste, invece, le dichiarazioni di Giampiero Massolo, Presidente di Mundys: “Aeroporti di Roma rappresenta una delle punte di diamante del nostro Gruppo sul fronte dell’efficienza, dell’innovazione e della sostenibilità. Siamo orgogliosi, come azionisti di riferimento di ADR, di aver contribuito alla trasformazione di Fiumicino in uno dei migliori aeroporti del mondo. La nostra sfida ora è protesa al futuro, con la volontà di supportare ADR per la messa in campo del nuovo piano di sviluppo sostenibile. Vogliamo lavorare insieme al Governo, alle autorità e a tutte le istituzioni competenti, per realizzare una grande operazione di sistema che porti benessere all’intero sistema economico nazionale. Intanto, facciamo gli auguri e i complimenti a tutti i lavoratori di ADR per questo splendido cinquantenario”.

“I 50 anni ed il nuovo logo, più dinamico, stanno a significare simbolicamente per Adr il voler guardare avanti al futuro con ottimismo e spinta. Lavoriamo sulla strada di nuovi investimenti, al ritmo di 3-400 milioni di euro all’anno, e sulle solide basi che abbiamo costruito negli ultimi dieci anni con 2,5 miliardi di investimenti che hanno visto una grande crescita di Fiumicino, al top in Europa ed al mondo. Abbiamo un piano di sviluppo da 9 miliardi di euro, completamente autofinanziato, che speriamo possa avere luce verde dalle Autorità preposte; porterà Fiumicino a gestire i flussi del traffico del futuro: prevediamo un raddoppio potenziale da qui al 2045. Per allora dobbiamo essere pronti. E la nostra strategia è coniugare la crescita con la transizione ambientale, che necessita di tutte le energie, prese però dalla crescita”, ha dichiarato Marco Troncone, AD di Aeroporti di Roma.

Alla cerimonia, come detto, è intervenuto anche il Ministro della Funzione Pubblica Paolo Zangrillo che ha dichiarato: “Adr ha saputo seguire ed anticipare le trasformazioni, le innovazioni guardando anche all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, coniugando mobilità, sostenibilità e inclusione. L’aeroporto non è più un ‘non luogo’ ma uno spazio di persone, dialoghi, dove si incrociano i bisogni di tutti noi passeggeri. Fiumicino è un vero proprio hub che mette in connessione cultura, idee, innovazione guardando alle sfide future come il Giubileo. Adr ha raggiunto il traguardo dei 50 anni grazie alle persone, ai lavoratori, anche nei momenti complessi della pandemia, grazie ad una governance solida e pronta alle sfide future, a vantaggio anche del nostro Paese”.

Presente anche il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi che, insieme ai vertici ADR, ha svelato, in collegamento in diretta con la giornalista Federica Gentile dalla Piazza del Terminal 1, tre vetrate attribuite a Giotto e di proprietà del Fec – Fondo edifici di culto del ministero dell’Interno, date in prestito ad Adr: “Questo connubio con Adr è un modo per il governo per portare le persone verso le opere d’arte e le opere d’arte dove si concentrano le persone. Il governo sta facendo tanto. Abbiamo anche destinato 270 milioni di euro per circa 300 interventi di recupero e restauro opere d’arte”.

Nel corso della manifestazione sono stati ripercorse le tappe che hanno caratterizzato i primi cinquant’anni di attività di ADR. Dalla costituzione della società, il 12 febbraio 1974, gli aeroporti della Capitale sono cresciuti al punto che nel corso del 2023 hanno visto transitare 44,4 milioni di passeggeri, con una programmazione che ha coinvolto circa 100 compagnie aeree in volo attraverso 230 rotte in oltre 70 Paesi, collegando così la città di Roma con tutti i continenti, caratterizzandosi per la loro costante e progressiva trasformazione. In particolare, l’infrastruttura del “Leonardo da Vinci” è stata gradualmente integrata per fronteggiare le nuove esigenze legate all’incremento del traffico passeggeri.