25 aprile 2020: il testo della canzone Bella Ciao cantata dai balconi oggi

25 APRILE 2020 BELLA CIAO – Oggi, sabato 25 aprile 2020, si festeggia l’anniversario della liberazione d’Italia (anche chiamato festa della Liberazione, anniversario della Resistenza o semplicemente 25 aprile), una festa nazionale della Repubblica Italiana che ricorre il 25 aprile di ogni anno. Quest’anno però i festeggiamenti saranno “limitati” dall’emergenza Coronavirus, per questo motivo l’Anpi (Associazione nazionale partigiani italiani) per festeggiare il 25 Aprile degnamente ha indetto una nuova iniziativa: #Bellaciaoinognicasa, un flashmob per le ore 15 di sabato 25 aprile. Chi aderirà al progetto dovrà mettersi a cantare “Bella ciao” dal balcone di casa. Ma qual è il testo di Bella Ciao? Di il testo della canzone dei partigiani:

Una mattina mi son svegliato

O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao

Una mattina mi son svegliato

E ho trovato l’invasor

O partigiano portami via

O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao

O partigiano portami via

Che mi sento di morir

E se io muoio da partigiano

O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao

E se io muoio da partigiano

Tu mi devi seppellir

Seppellire lassù in montagna

O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao

Seppellire lassù in montagna

Sotto l’ombra di un bel fior

Tutte le genti che passeranno

O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao

Tutte le genti che passeranno

E mi diranno che bel fior

E questo è il fiore del partigiano

O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao

E questo è il fiore del partigiano

Morto per la libertà

E questo è il fiore del partigiano

Morto per la libertà (grazie)

Qui di seguito, direttamente da Youtube, la canzone Bella Ciao del 25 aprile 2020:

