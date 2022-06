2 giugno 2022, le immagini da inviare per gli auguri su WhatsApp

Siete alla ricerca di alcune immagini utili per gli auguri di buon 2 giugno 2022 (Festa della Repubblica)? Questo articolo potrebbe fare al caso vostro. Di seguito infatti troverete alcune immagini che abbiamo selezionato per questa ricorrenza.

La storia

Il 2 giugno (qui sopra le immagini per i vostri auguri su WhatsApp) nasce come Festa della Repubblica nel 1949, anno in cui fu istituita come festa nazionale grazie al passaggio dell’Italia da monarchia a repubblica parlamentare. Celebrarla ricorda le origini del nostro Paese dopo la caduta del regime fascista, e in tutta Italia sono tantissimi gli eventi speciali organizzati anche se per il secondo anno consecutivo non ci sarà la parata militare.