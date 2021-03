Vanni Covolo per la Giornata Mondiale dell’Acqua

In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, 22 Marzo 2021, Vanni Covolo racconta la sua personale visione sul tema che vede come protagonista l’acqua, presentando River Cleaning, il suo progetto innovativo sostenibile, per UNRIC, il Centro Regionale di Informazione delle Nazioni Unite. Vanni Covolo è il titolare di Mold S.r.l. (un’azienda specializzata negli stampi ad iniezione), dove ha maturato un’esperienza trentennale nella loro progettazione.

In questi anni ha avuto il piacere di collaborare con aziende molto importanti del settore Automotive come Ferrari, Mercedes e Lamborghini ma, nonostante i suoi successi, ha deciso di lasciare il mondo degli stampi per dedicarsi a tempo pieno ad un progetto in cui crede fermamente, diventando CEO di River Cleaning Plastic & Oil. River Cleaning è un sistema per la raccolta della plastica e degli olii nei fiumi, costituito da una barriera intelligente e modulare, che intercetta e raccoglie gli inquinanti prima che questi arrivino in mare. La barriera non interferisce con la fauna ittica, rispettando l’ecosistema dei fiumi, rendendolo innovativo e unico al mondo. Inoltre permette la navigabilità lungo i fiumi dove viene installato non interferendo in alcun modo con le attività che si svolgono come trasporto di merci e persone. È importante agire con consapevolezza nei riguardi dell’acqua, partendo dalle scelte eco-sostenibili che possiamo fare tutti i giorni fino alla realizzazione di interventi inevitabili ed immediati sui nostri fiumi e mari.

Questo progetto nasce dalla presa di consapevolezza della disastrosa situazione ambientale riguardante l’inquinamento marino e dalla volontà di mettersi in prima linea per lottare contro il problema in modo da lasciare alle future generazioni un mondo più pulito. Nell’incontro avuto luogo in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, Vanni Covolo ha presentato il suo progetto, con l’obiettivo dichiarato di sensibilizzare più persone possibili sulla tematica dell’inquinamento. Ora più che mai il problema della plastica deve ottenere l’attenzione dell’opinione pubblica e, insieme, poter agire e fare la differenza.

Potrebbero interessarti Snam e SIAD: accordo per sviluppare impianti di liquefazione di gas naturale e biometano Nella lotta contro la plastica e oli nei mari arriva la soluzione definitiva Pannelli solari e architettura, le energie rinnovabili entrano nella nostra realtà