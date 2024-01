L'iniziativa è tesa a prevenire la sovrappopolazione dei felini nella comunità di Gloucester Township, in New Jersey

“San Valentino ormai è dietro l’angolo, hai già castrato il tuo ex?”. Comincia così la promozione di un rifugio per animali di Gloucester Township, in New Jersey, sulla costa orientale degli Stati Uniti, per il giorno degli innamorati tesa a prevenire la sovrappopolazione dei felini nella comunità.

“Questo San Valentino, per soli 50 dollari, l’Homeward Bound Pet Adoption Center chiamerà un gatto selvatico con il nome del tuo ex. L’animale verrà quindi sterilizzato o castrato prima di essere nuovamente liberato dove è stato trovato, come parte del nostro programma trap-neuter-return (TNR)”, ha annunciato il centro statunitense sui social.

L’iniziativa ha lo scopo di tenere sotto controllo le nascite di felini e prevenire la sovrappopolazione. “C’è chi non dovrebbe riprodursi”, è lo slogan lanciato su Instagram.

“Il programma TNR è una componente vitale del controllo della popolazione di gatti selvatici poiché interrompe il ciclo riproduttivo e ferma la nascita di gatti indesiderati nella nostra comunità”, ha spiegato il centro, che ha invitato chiunque sia interessato a inviare il nome della persona e il contributo di 50 dollari attraverso una piattaforma di pagamento come Venmo, Cashapp o PayPal oppure inviando uno screenshot del pagamento effettuato all’indirizzo e-mail dell’istituto.

Il centro ha tenuto a precisare che non userà nomi completi ma solo i nomi di persona o i soprannomi.