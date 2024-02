Smog, dati shock in Pianura Padana: Milano tra le città più inquinate al mondo

La Pianura Padana è una delle zone più inquinate al mondo. È il verdetto chiaro di diverse organizzazioni che monitorano la qualità dell’aria dopo che negli ultimi giorni sono stati superati numerosi limiti per la salvaguardia della salute delle persone.

Secondo il sito svizzero IQAir, che utilizza l’indicatore americano Aqi (Air Quality Index), ieri l’aria di Milano risulta la terza peggiore del mondo con un valore di 193, superata solo dalla metropoli pakistana Lahore, con un Aqi di 252, e dalla capitale del Bangladesh Dacca, con Aqi di 249.

La concentrazione di PM2.5 a Milano, sempre secondo IQAir, è attualmente pari a 106,5 µg/m³, 21,3 volte il valore di riferimento annuale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Il consiglio è di evitare l’esercizio all’aperto, chiudere le finestre per non fare entrare in casa “l’aria esterna sporca”, indossare una mascherina all’aperto e dotarsi di un purificatore d’aria.

Secondo Arpa Lombardia, i cui valori però sono aggiornati a sabato 17 febbraio, il Pm2.5 ha avuto una media giornaliera di 76 μg/m³ (microgrammi per metro cubo di aria), il Pm10 è stato di 100 μg/m³ quando il valore limite è di 50. Per il biossido di azoto e l’ozono i valori sono stati di 88 μg/m³ e 71 μg/m³, entrambi al di sotto della soglia di allarme.

“Noi stiamo facendo dei miracoli per ridurre l’immissione in atmosfera di sostanze inquinanti, con tutte le politiche che stiamo portando avanti per migliorare i riscaldamenti, le automobili e per agevolare le attività produttive a intraprendere un percorso di sostenibilità”, ha detto oggi il presidente della Lombardia, Attilio Fontana. “Lo stiamo dicendo da tantissimo tempo è chiaro che se le condizioni climatiche sono belle come in questi giorni, senza acqua e senza vento, si crea quello che abbiamo realizzato negli ultimi giorni”, ha aggiunto Fontana. Contro lo smog “stiamo ottenendo dei risultati da questo punto di vista notevoli, abbiamo abbattuto tutte le emissioni di sostanze inquinanti in misura rilevante e stiamo rientrando nei parametri richiesti dall’Europa. Si può fare di più? Si può fare e sicuramente lo faremo è chiaro che sono tutte iniziative che portano dei cambiamenti che non possiamo pretendere che vengano realizzati nello spazio di pochi mesi e settimane perché creeremmo il blocco della regione”, ha concluso.