La salute riproduttiva delle donne viaggia sulle gobbe di un cammello

Il villaggio di Lekiji, in Kenya, è incastonato tra due fiumi e la città più vicina dista più di 90 chilometri: non esistono scuole oltre le elementari, le opportunità economiche sono scarse e l’assistenza sanitaria è difficile da raggiungere, anche fisicamente.

Qui i matrimoni tra minori e le gravidanze precoci sono frequenti. Così l’organizzazione Communities Health Africa Trust (Chat) ha organizzato un ambulatorio mobile, servendosi di una carovana di cammelli, per offrire alle ragazze l’accesso a servizi medici e di pianificazione familiare, restituendo alle donne il controllo della propria salute riproduttiva. E non solo a Lekiji. In tre anni, con le sue carovane di medici e infermieri, Chat ha raggiunto 100mila persone in 14 contee del Kenya.

